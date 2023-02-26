Коронавірус вирвався з китайської лабораторії: авторитетне відомство США зробило заяву

У США поки що немає єдиної думки з цього питання

Міністерство енергетики США вирішило приєднатися до позиції ФБР про те, що причиною поширення коронавірусної інфекції COVID-19 став витік із лабораторії.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, експерти відомства дійшли такого висновку після ознайомлення з оновленими розвідданими.

"Міненерго тепер згідно з ФБР, що вірус, ймовірно, почав поширюватися через інцидент у лабораторії у КНР", — йдеться у публікації.

Зазначається, що ФБР дійшло таких висновків ще 2021 року.

Видання зазначає, що попри це, єдиної думки в органів влади США досі немає. В цей час залишається чотири урядові відомства та спеціальна розвідувальна група, які схиляються до того, що вірус з’явився природним шляхом. Ще два відомства поки що не визначилися з позицією

Видання зазначає, що хоч заява Міненерго може здатися не дуже авторитетною, проте це не зовсім так. Відомство забезпечує роботу національної американської мережі лабораторій, частина з яких займається біологічними дослідженнями, а тому досвіду у науковій сфері міністерство вистачає.

Як відомо, спалах коронавірусу почався в Китаї більше ніж три роки тому і з того часу поширився на всі населені континенти. У самому Китаї ситуація залишається дуже складною, а після скасування політики жорстких обмежень у деяких провінціях захворіло майже все населення.