Коронавирус вырвался из китайской лаборатории: авторитетное ведомство США сделало заявление

В США пока нет единого мнения по данному вопросу

Министерство энергетики США решило присоединиться к позиции ФБР о том, что причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стала утечка из лаборатории.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, эксперты ведомства пришли к такому выводу после ознакомления с обновленными разведданными.

"Минэнерго теперь согласно с ФБР, что вирус, вероятно, начал распространяться из-за инцидента в лаборатории в КНР", — говорится в публикации.

Отмечается, что ФБР пришло к таким выводам еще в 2021 году.

Издание отмечает, что несмотря на это единственного мнения у органов власти США до сих пор нет. В настоящее время остается четыре правительственных ведомства и специальная разведывательная группа, которые склоняются к тому, что вирус появился естественным путем. Еще два ведомства пока не определились с позицией

Издание отмечает, что хоть заявление Минэнерго может показаться не очень авторитетным, однако это не совсем так. Ведомство обеспечивает работу национальной американской сети лабораторий, часть из которых занимается биологическими исследованиями, а потому опыта в научной сфере у министерства хватает.

Как известно, вспышка коронавируса началась в Китае более трех лет назад и с того времени распространилась на все обитаемые континенты. В самом Китае ситуация остается предельно сложной, а после отмены политики жестких ограничений в некоторых провинциях заболело почти все население.