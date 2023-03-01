Звідки з'явився коронавірус: у ФБР зробили гучну заяву

У секретному відомстві переконані, що ковід має лабораторне походження

Найбільш ймовірна причина виникнення коронавірусної пандемії (Сovid-19), нові штами якої дотепер фіксують у світі — витік із лабораторії в китайському місті Ухань.

Таку інформацію в інтерв'ю Fox News озвучив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістоф Рей.

"ФБР вже досить давно вважає, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний інцидент у лабораторії в Ухані", — сказав він. За його словами, мова йде про потенційний витік з китайської лабораторії, який наразі перебуває під контролем уряду країни.

Також він додав, що станом на сьогоднішній день Китай робить усе можливе, аби не дати можливостей США та союзникам встановити основну причину появи та поширення коронавірусної інфекції.

Своєю чергою американська газета WSJ пише, що заява слова директора ФБР стали першим публічним підтвердженням версії про причини появи пандемії, котру дотримуються у бюро. Хоча ще на минулому тижні інформували про те, що у 2021 році ФБР з "помірним ступенем впевненості" дійшло висновку, що пандемія могла виникнути через витік у вуханьській лабораторії. Водночас офіційно ці дані не розголошувалися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією був зафіксований саме у Китаї понад три роки тому. Після пандемія почала активно ширитися світом, однак у більшості китайських регіонів ситуація дотепер залишається складною, адже у деяких провінціях на ковід захворіло майже все населення.