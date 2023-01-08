Вперше за три роки: Китай зняв коронавірусні обмеження та відкрив кордони

Китай відкриває кордони для мандрівників

Керівництво Китаю через три роки після введення жорсткого карантину через поширення COVID-19 вирішило зняти обмеження і дозволити мандрівникам приїжджати до країни з-за кордону. І це попри те, що в країні фіксується рекордна смертність від хвороби.

Як повідомляє Reuters, Пекін відкрив морські та авіамаршрути з Гонконгом, а також скасував правило про необхідність для мандрівників залишатися на карантині після прибуття в країну.

Водночас для туристів все ще залишається актуальним правило щодо необхідності отримати негативний тест на коронавірус за 48 годин до прибуття.

Також іноземцям почали видавати звичайні візи та надавати дозвіл на тимчасове проживання, а китайці змогли знову отримати закордонні паспорти та туристичні візи.

Скасування обмежень відбулося перед початком Місячного нового року (22 січня), коли в Китаї зазвичай відбувається велика міграція населення. Багато хто їде додому до родичів, а інші сім’ями подорожують країною.

Політика "нульової толерантності" до коронавірусу в Китаї була введена у 2020 році, а мешканців країни відправили на жорсткий карантин. Це серйозно вдарило по економіці країни, яка показала найгірші результати зростання за останні 50 років.

Варто зазначити, що у Китаї напередодні пройшла хвиля масових протестів, на яких звучали не лише заклики скасувати локдаун, а й відправити центральне керівництво у відставку.