Впервые за три года: Китай снял коронавирусные ограничения и открыл границы

Китай открывает границы для путешественников

Руководство Китая спустя три года после введения жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 решило снять ограничения и позволить путешественникам приезжать в страну из-за границы. И это несмотря на то, что в стране фиксируется рекордная смертность от болезни.

Как информирует Reuters, Пекин открыл морские и авиамаршруты с Гонконгом, а также отменил правило о необходимости для путешественников оставаться на карантине после прибытия в страну.

Вместе с тем для туристов все еще остается актуальным правило о необходимости получить негативный тест на коронавирус за 48 часов до прибытия.

Также иностранцам начали выдавать обычные визы и предоставлять разрешение на временное проживание, а китайцы смогли вновь получить загранпаспорта и туристические визы.

Отмена ограничений произошла перед началом Лунного нового года (22 января), в который в Китае обычно происходит большая миграция населения. Многие едут домой к родственникам, а другие семьями путешествуют по стране.

Политика "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае была введена в 2020 году, а жителей страны отправили на жесткий карантин. Это серьезно ударило по экономике страны, которая показала худшие результаты роста за последние 50 лет.

Стоит отметить, что в Китае накануне прошла волна массовых протестов, на которых звучали не только призывы отменить локдаун, но и отправить центральное руководство в отставку.