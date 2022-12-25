Китай бьет рекорды по заболеванию COVID-19: в стране перестали публиковать статистику

Стране предстоит пережить несколько тяжелых недель до наступления пика распространения болезни

Китай, после прошедших по стране протестов против жесткого карантина и последующего смягчения ограничений, прекращает публикацию данных об инфицировании коронавирусом.

Как информирует DW, это происходит на фоне информации о рекордных цифрах заражений и смертей, вызванных болезнью. Официальный Пекин в свою очередь сообщил лишь о шести подтвержденных случаях смерти.

Вместе с тем отмечается, что британская компания Airfinity подсчитала, что ежедневно в Китае умирает около 5 тысяч человек, а количество новых инфицирований достигает миллиона случаев в день.

Национальная комиссия здравоохранения страны (NHC) в конце ноября перестала регистрировать бессимптомные случаи, что значительно осложнило оценку масштабов эпидемии.

Кроме того, позже NHC начала вносить в статистику только случаи смерти, которые произошли от пневмонии или дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19.

Сообщается, что система здравоохранения страны испытывает огромную нагрузку, повсеместно заметен дефицит лекарств и койкомест, а врачей заставляют работать даже в случаях, если они сами заболели.

Ситуация также осложняется приближением Лунного нового года (22 января), когда люди традиционно едут к родственникам в другие провинции, что позволит вирусу распространиться пока еще не затронутые вспышкой части страны.

Стоит отметить, что коронавирус никуда не делся, даже несмотря на то, что в Украине из-за войны на него не обращают должного внимания. Жителям Киева из-за наступления сезона вирусных болезней даже рекомендовали носить маски в метро.