В Киеве рекомендуют носить маски в метро: что происходит

В столице растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и COVID-19. Как сообщают в Департаменте здравоохранения КГГА, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Дарницком районе — 52, в Деснянском — 30, в Днепровском районе — 18 случаев.

"Телеграф" выяснял, чего ждать дальше и не вернется ли город к обязательному ношению масок.

Специалисты отмечают, что ситуация с коронавирусом сложная, но особо не изменилась за последние две недели.

"За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано 176 новых случаев болезни. Если проанализировать статистику за последние недели, то эта цифра находится на одном уровне. Да, коронавирус есть, он никуда не исчез, люди болеют, но пока мы не можем сказать, что количество заболеваний увеличилась или уменьшилась — оно где-то на одном уровне", — рассказывает "Телеграфу" Сергей Чумак, главный санитарный врач Киева.

Он добавляет, что регистрируются и летальные исходы коронавирусной болезни. Например, за прошедшую неделю таких было три. Смертность от COVID-19 держится тоже на одном уровне.

"В прошлом году коронавирус был более агрессивным и вытеснял грипп и ОРВИ – их практически не фиксировали. Теперь коронавирус уже ослаб, сейчас выделяется грипп А. То есть проходит определенный период времени и коронавирус ослабевает, он должен потихоньку отходить. К тому же свою работу делает вакцинация, которую никто не отменял", — добавляет Сергей Чумак

Что касается гриппа и ОРВИ, то специалисты действительно фиксируют рост заболеваемости. В городе зарегистрировано 9140 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

"Если сравнивать с прошлой неделей, то более чем на 20% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Но отмечу, что это на 60% меньше эпидемиологического порога. Болеют взрослые и дети. Фиксируется госпитализация с гриппом среди детей, но она незначительная", – отмечает Сергей Чумак.

Специалист также рассказал о причинах роста заболеваемости гриппом.

"В условиях войны граждане вынуждены находиться в местах массового скопления людей — бомбоубежищах и метро. Из-за периодического отсутствия воды — трудно соблюдать правила мытья рук, безопасной дистанции. Плюс переохлаждение. Все эти факторы играют определенную роль", — отмечает Сергей Чумак.

Главный санитарный врач Киева говорит, что обязательное ношение масок, как это было в прошлом году, пока не планируют вводить.

"Ношение защитных масок – это только рекомендация. Каждый человек сам отвечает за свое здоровье. Защитные маски желательно носить в транспорте, где много людей. Я бы рекомендовал в метро носить маску, чтобы обезопасить себя и окружающих. Но у нас люди сами решают — носить или нет. А еще бы я рекомендовал бы вакцинироваться от гриппа и коронавируса — все вакцины есть", — советует Сергей Чумак.