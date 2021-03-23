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Вівторок, 23.03.2021
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Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в "червоній" зоні: подробиці

Маски стали обов'язковими на вулицях, пляжах і навіть кладовищах в "червоній" зоні: подробиці
Оновлено 14:53 Сьогодні Телеграф

Кабінет міністрів України своєю постановою заборонив перебування на територіях загального користування в "червоних" зонах поширення коронавіруса Covid-19 без захисних масок.

Про це йдеться в постанові Кабміну України від 22 березня №230, опублікованій на "Урядовому порталі".

Зокрема, в одному з пунктів постанови сказано, що забороняється "перебування на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно".

Як пише інтернет-видання "Українська правда", згідно із законом України про благоустрій, до територій загального користування відносяться:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування.

Як повідомлялося, в понеділок, 22 березня, список "червоних" регіонів в Україні розширився до 8.

Станом на вівторок, 23 березня, в Україні зафіксовано 11 476 нових випадків коронавирусной хвороби COVID-19, а добова смертність стала максимальною за всю пандемію.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Все по темі:

Парки, Кабмин, Маски, Заборона, Вулиці, Постанова, Червоні зони.
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