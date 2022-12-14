В Києві рекомендують носити маски в метро: що відбувається

В столиці зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

В Києві спостерігається ріст захворюваності на грип та COVID-19. Як повідомляють в Департаменті охорони здоров’я КМДА, найбільше випадків захворювання на коронавірус зареєстрували в Дарницькому районі — 52, у Деснянському — 30, в Дніпровському районі – 18 випадків.

"Телеграф" з’ясовував, чого очікувати далі та чи не повернеться місто до обов’язкового носіння масок.

Фахівці зазначають, що ситуація з коронавірусом складна, але особливо не змінилася за останніх два тижні.

"За минулий тиждень в Києві зареєстровано 176 нових випадків хвороби. Якщо проаналізувати статистику за останні тижні, то ця цифра знаходиться на одному рівні. Так, коронавірус є, він нікуди не зник, люди хворіють, але поки ми не можемо сказати, що кількість захворювань збільшилась або зменшилась — вона десь на одному рівні", — розповідає "Телеграфу" Сергій Чумак, головний санітарний лікар Києва.

Він додає, що реєструються і летальні випадки коронавірусної хвороби. Наприклад, за минулий тиждень таких було три. Смертність від COVID-19 тримається теж на одному рівні.

"Минулого року коронавірус був агресивнішим і витісняв грип та ГРВІ – їх практично не фіксували. Тепер коронавірус вже ослаб, зараз виділяється грип А. Тобто проходить певний проміжок часу і коронавірус слабшає, має потихеньку відходити. До того ж свою роботу робить вакцинація, якої ніхто не скасовував", — додає Сергій Чумак

Щодо грипу та ГРВІ — фахівці дійсно фіксують ріст захворюваності. У місті зареєстровано 9140 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ.

"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то на понад 20% збільшилась кількість хворих на грип і ГРВІ. Але зазначу, що це на 60% менше від епідеміологічного порогу. Хворіють дорослі та діти. Фіксується госпіталізація з грипом серед дітей, але вона незначна", — зазначає Сергій Чумак.

Фахівець також розповів про причини зростання захворюваності на грип.

"В умовах війни громадяни вимушені перебувати в місцях масового скупчення людей – бомбосховищах та метро. Через періодичну відсутність води — важко дотримуватись правила миття рук, безпечної дистанції. Плюс переохолодження. Всі ці фактори відіграють певну роль", — зазначає Сергій Чумак.

Головний санітарний лікар Києва каже, що обов’язкового носіння масок, як це було минулого року, поки не планують вводити.

"Носіння захисних масок – це лише рекомендація. Кожна людина сама відповідає за своє здоров’я. Захисні маски бажано носити в транспорті, де багато людей. Я б рекомендував в метро носити маску, аби убезпечити себе та оточення. Але у нас люди самі вирішують – носити чи ні. А ще б я рекомендував би вакцинуватись від грипу та коронавірусу – всі вакцини є в наявності", — радить Сергій Чумак.