Китай б’є рекорди із захворювання на COVID-19: у країні перестали публікувати статистику

Країна має пережити кілька важких тижнів до настання піка поширення хвороби

Китай, після протестів проти жорсткого карантину і подальшого пом’якшення обмежень, припиняє публікацію даних про інфікування коронавірусом.

Як інформує DW, це відбувається на тлі інформації про рекордні цифри заражень та смертей, спричинені хворобою. Офіційний Пекін своєю чергою повідомив лише про шість підтверджених випадків смерті.

Водночас наголошується, що британська компанія Airfinity підрахувала, що щодня в Китаї вмирає близько 5 тисяч людей, а кількість нових інфікувань сягає мільйона випадків на день.

Національна комісія охорони здоров’я країни (NHC) наприкінці листопада припинила реєструвати безсимптомні випадки, що значно ускладнило оцінку масштабів епідемії.

Крім того, пізніше NHC почала вносити до статистики лише випадки смерті, які походять від пневмонії або дихальної недостатності, спричиненої COVID-19.

Повідомляється, що система охорони здоров’я країни зазнає величезного навантаження, повсюдно помітний дефіцит ліків і ліжко-місць, а лікарів змушують працювати навіть у випадках, якщо вони самі захворіли.

Ситуація також ускладнюється наближенням Місячного нового року (22 січня), коли люди традиційно їдуть до родичів в інші провінції, що дозволить вірусу поширитися в поки що не зачеплені спалахом частини країни.

Варто зазначити, що коронавірус нікуди не подівся, навіть попри те, що в Україні через війну на нього не звертають належної уваги. Мешканцям Києва через настання сезону вірусних хвороб навіть рекомендували носити маски у метро.