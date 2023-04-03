Українці назвали головні причини невдоволення запровадженням електронних рецептів (опитування)

Українці не підтримують продаж ліків за електронними рецептами

Наприкінці березня українців сколихнула інформація про те, що ліки будуть продаватися за електронними рецептами. У паніці всі масово кинулися в аптеки, закуповуватись необхідними препаратами, але пізніше виявилося, що в цьому не було потреби.

За даними опитування Active Group, більшість українців не підтримують продаж ліків за рецептами. Головний аргумент — це час, адже препарат може знадобитися терміново і часу на запис до лікаря не може бути.

Українців новина про е-рецепти налякала, адже отримати його не так просто. Чергу до деяких фахівців слід чекати до 3 і навіть 5 тижнів. Крім того, обмеження на продаж препаратів без рецептів спровокує зростання тіньового ринку лікарських препаратів.

Однак у МОЗ пояснили, що не розширювали список рецептурних ліків, тому всі препарати, які раніше продавалися у вільному доступі, і далі можна купити без рецепта. Нововведення полягало в тому, що з квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Думка українців

Абсолютна більшість опитаних українців, а саме 43,1%, не підтримують продаж більшості ліків лише за рецептами. Скоріше ні, ніж так відповіли 30,7% громадян, а однозначно "за" виступили лише 6,6% опитаних.

Серед головних застережень щодо продажу ліків виключно за рецептом в українців на першому місці час — 77,3% респондентів відповіли, що препарат може знадобитися терміново. Друге та третє місце займають додаткові труднощі та бюрократичні затримки – по 56,1% та 55% відповідно.

Також були й інші причини:

корупція (хабарі при виписуванні рецептів) — 41,2%

розвиток тіньового ринку ліків — 40,1%

заборона купувати ліки дорівнює обмеженню волі — 26,5%

І лише 3% опитаних серед 600 респондентів не мають жодних застережень щодо продажу ліків за рецептами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МОЗ розвіяли головні міфи на рахунок електронних рецептів. Через недостовірну інформацію серед українців виникла паніка.