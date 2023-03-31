Українці злякалися е-рецептів і кинулися до аптек: у МОЗ заспокоїли (фото)

У МОЗ пояснили, що причин для паніки немає

В українських містах знову паніка та масові черги — цього разу до аптек. На тлі інформації про те, що з 1 квітня всі рецептурні препарати будуть продавати за електронним рецептом, всі масово кинулися запасатися ліками, поки є можливість.

У мережі можна побачити фото величезних черг як в аптеках, так і на вулиці біля них також перевантажені сайти аптек. Але на сторінці "Телебачення Торонто" дали докладне пояснення того, що таки станеться із завтрашнього дня.

Зазначається, що паперові рецепти залишаються чинними, особливо в прифронтових регіонах, де немає можливості отримати електронний рецепт. Ті ліки, які раніше продавалися без рецепта, маючи відповідну позначку, можна буде купити у вільному доступі і надалі.

Щоб отримати електронний рецепт, потрібно звернутися до вашого лікаря — зробити це можна особисто або по телефону. Особливо актуальним є останній спосіб для людей з хронічними захворюваннями, лікар продовжуватиме ваш рецепт за дзвінком, а вам на телефон прийде повідомлення з номер електронного рецепту.

У МОЗ уточнили, що перелік рецептурних препаратів, яких на сьогодні в Україні 60%, не розширюється. Щоб дізнатися, потрібний рецепт на ваш препарат чи ні, потрібно заглянути до Державного реєстру, де вказано категорію його відпуску.

"З квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. МОЗ не розширює список рецептурних ліків і не робить усі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, які й раніше підлягали відпустці за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом", — розповіли в МОЗ.

Але, незважаючи на це, черги до аптек сьогодні, 31 березня, спостерігаються у Києві, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Які препарати вважаються рецептурними

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпустці виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Цей список може включати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);

препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджувальні препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

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