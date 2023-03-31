Не привід для веселощів: що зміниться в Україні з 1 квітня

З 1 квітня знайдеться місце і хорошому, і не дуже

Квітень-2023 принесе українцям низку змін, більшість яких загалом виглядають цілком позитивно, але будуть і не дуже приємні зміни.

Тарифи заморожені, але…

Ще в липні 2022 року Верховна Рада встановила мораторій на зростання ціни газу, тепла та гарячої води, який діятиме до закінчення війни та шість місяців після скасування військового стану.

Буквально цими днями представник українського уряду в парламенті Тарас Мельничук заявив, що тарифи на електроенергію залишаються незмінними. Українці продовжать платити 1,44 грн за 1 кВт за споживання до 250 кВт та 1,68 грн — якщо вище. Щоправда, мораторію зростання ціни світла немає, отже тут ситуація менш стабільна, як із газом і теплом.

Складніша ситуація з тарифами на водопостачання та водовідведення. Так, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) заявила про необхідність їх зростання на 12,3% та 14,1% з 1 квітня та 1 липня відповідно. В результаті витрати сім’ї із 2-3 осіб на воду зростуть у середньому на 60 гривень на місяць.

Водночас остаточне рішення НКРЕКУ поки що так і не ухвалила.

Пенсії зростуть, але не для всіх

Слідом за березневою індексацією пенсій буде ще один етап їх підвищень у квітні, щоправда, не для всіх – цього місяця виплати перерахують лише для працюючих українських пенсіонерів. Таких в Україні сьогодні, за підрахунками ПФУ, близько 600 тисяч людей.

Щоправда, наскільки зростуть пенсії для них, чиновники не говорять, але в ході березневої індексації виплати зросли приблизно на 20%, або 600 гривень.

При цьому решта соцвиплат не зміняться, наприклад, внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати від 2 до 3 (інваліди) тис. грн.

Ліки з е-рецепту

Також з 1 квітня всі рецептурні препарати в аптеках відпускатимуть також і за електронним рецептом

Так, лікар проводить огляд пацієнта, призначає лікування, формує електронний рецепт на рецептурний лікарський засіб. Пацієнту надходить СМС на телефон із кодом погашення, з яким він звертається до аптеки.

Е-рецепт можна отримати незалежно від того, чи підписано у пацієнта декларацію із сімейним лікарем. Однак пацієнт повинен бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я для отримання ліків за електронним рецептом. Але медикаменти видаватимуться і за паперовими рецептами.

Податки по-новому

Також з 1 квітня зміниться порядок виплати єдиного податку для ФОПів І та ІІ групи – тепер вони можуть сплачувати його добровільно. Великий бізнес перейде на спрощену систему оподаткування. ФОП III групи зможуть виплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2%. Ці зміни діють до скасування воєнного стану.

Втім, деякі ФОП не зможуть обрати спрощену систему оподаткування, зі списком винятків можна ознайомитись на сайті Державної податкової служби.

Отримувати соціальні послуги зможуть усі

Також з 1 квітня українці, які постраждали на виробництві або мають професійну хворобу, зможуть повноцінно користуватись усією інфраструктурою соціальних послуг, а також послугами медичного догляду.

Так, послуги з догляду вони можуть замовити у професійної доглядальниці або цим можуть зайнятися родичі постраждалого, в обох випадках держава сплатить їх у розмірі понад 10 тисяч гривень.

Також квітень стане останнім місяцем, коли українці отримуватимуть субсидію цього опалювального сезону, саме під час другого весняного місяця слід сплатити всі заборгованості за комуналку. Якщо з ними не розрахуватися, ризикуєте потрапити до списку тих осіб, яким субсидія на наступний сезон буде недоступною.