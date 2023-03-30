В Україну повертаються довоєнні податки: якого ще "сюрпризу" чекати підприємцям

Повернення довоєнної системи оподаткування було однією з умов надання допомоги від МВФ

В Україні з 1 липня мають намір повернути довоєнну систему оподаткування. Крім цього, повернеться і звичайний порядок перевірок бізнесу.

Як розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев в ефірі марафону новин, відповідний законопроєкт уже було підготовлено.

За його словами, повернення старої системи оподаткування є однією з головних умов надання Міжнародним валютним фондом допомоги у розмірі 15,6 мільярда доларів.

"Ми збираємо за місяць податків на 80 млрд, а на війну витрачаємо 130. Решту ми збираємо шляхом запозичень, облігацій", — сказав він.

Гетьманцев додав, що партнери не дають Україні коштів на оборону та безпеку, а тому їх доводиться збирати всередині країни.

Він зазначив, що з 1 липня планується скасувати 2% податок, який було введено як альтернативу загальній системі оподаткування. Крім того, буде повернуто документальні перевірки для представників бізнесу, які працюють на територіях, де не йдуть бойові дії.

Як повідомлялося раніше, громадський діяч Зоя Ярош напередодні пояснила "Телеграфу", як податкова звітність додає головного болю представникам вітчизняного малого та середнього бізнесу, а також фізичним особам-підприємцям.