В Украину возвращаются довоенные налоги: какого еще "сюрприза" ждать предпринимателям

Возвращение довоенной системы налогообложения было одним из условий предоставления помощи от МВФ

В Украине с 1 июля намерены вернуть довоенную систему налогообложения. Кроме этого вернется и обычный порядок проверок бизнеса.

Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире марафона новостей, соответствующий законопроект уже был подготовлен.

По его словам, возвращение старой системы налогообложения является одним из главных условий выделения Международным валютным фондом помощи в размере 15,6 миллиарда долларов.

"Мы собираем за месяц налогов на 80 млрд, а на войну тратим 130. Остальное мы собираем путем заимствований, облигаций", — сказал он.

Гетманцев добавил, что партнеры не дают Украине средства на оборону и безопасность, а потому их приходится собирать внутри страны.

Он отметил, что с 1 июля планируется отменить 2% налог, который был введен в качестве альтернативы общей системе налогообложения. Кроме того, будут возвращены документальные проверки для представителей бизнеса, которые работают на территориях, где не идут боевые действия.

Как сообщалось ранее, общественный деятель Зоя Ярош накануне объяснила "Телеграфу", как налоговая отчетность добавляет головной боли представителям отечественного малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам-предпринимателям.