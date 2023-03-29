У бизнеса снова начались проблемы с отчетностью и штрафами: каковы новые причины и как их избежать

Зоя Ярош рассказала "Телеграфу", почему администрирование налогов так и не стало удобным сервисом для бизнеса

Несмотря на усилия партии власти по улучшению администрирования налогов и движение к диджитализации системы сборов, налоговая отчетность, похоже, снова добавляет головную боль представителям отечественного малого и среднего бизнеса (МСБ), а также физическим лицам-предпринимателям (в Украине известны как ФОП).

На чем именно налоговая "ловит" бизнес

Так, по данным Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, при подаче налоговой отчетности вскрылись пять наибольших ошибок, из-за которых налоговики не принимают декларации от бизнеса, начисляя штрафы.

Вместе с тем в предпринимательской и общественной среде такая оценка уже вызывает удивление. Так, накануне глава "Ассоциации адвокатов Украины", депутат Киевсовета, общественный деятель Зоя Ярош раскритиковала формализм налоговой и обратила внимание на очевидный тормоз налоговой реформы.

"Легкое и прозрачное администрирование, говорили они. Сервисная служба, говорили они. Это нам за то, что не молимся. Других объяснений этой многолетней вакханалии я уже не нахожу", — написала Ярош в Фейсбуке.

В комментарии "Телеграфу" глава "Ассоциации адвокатов Украины" уточнила, что эти типичные ошибки касаются также и многострадальных ФОП. Такой подход со стороны государства на фоне войны еще больше давит на бизнес, что никак не стимулирует его развитие и стратегически будет иметь глобальные негативные последствия.

"Это касается абсолютно всех налогоплательщиков, которые подают соответствующую отчетность. Эти опубликованные типичные ошибки, по сути, являются формальными, никак не влияют на размер налоговых обязательств налогоплательщика, на правильность определения этих налоговых обязательств. Это четко демонстрирует абсолютно формальный подход самой Налоговой службы к, собственно, налоговой отчетности и к ее проверке. То есть, фактически это показывает, что Налоговая служба у нас не сервисная, как это задумывалось, как такое, к чему мы идем и стремимся как страна. А абсолютно — вот такой формалистический подход, когда главной задачей налоговой является не помощь налогоплательщику в создании каких-то четких понятных правил администрирования налогов, не в проверке правильности полноты уплаты налогов, а в наложении и взыскании каких-либо штрафов за абсолютно формальные ошибки в отчетности", — отмечает Зоя Ярош.

Как добавляет депутат, вместо того, чтобы создавать удобные и понятные сервисы для налогоплательщиков, налоговики определяют вышеперечисленные вещи ошибками и "налагают взыскания за формалистическое заполнение декларации".

Как с этим бороться: топ-3 совета

С учетом такого формального подхода, как отметила Ярош, во-первых, представителям бизнеса (МСБ и ФОП) нужно относиться с внимательностью и осторожностью к подаче налоговой отчетности, следует обращаться к профессионалам (бухгалтерам, юристам, аудиторам и т.п.).

Во-вторых, при наличии такого формалистического подхода со стороны налоговой предпринимателям "надо массово обращаться с жалобами на действия Налоговой службы, чтобы ее стимулировать к изменению подхода".

"В-третьих, конечно, бизнесу нужно объединяться и все-таки добиваться от государства, чтобы эти принципы, которые декларируются о том, что налоговая служба станет именно сервисной, были воплощены в законодательство. И выполнялись Налоговой службой. Потому что, собственно, без этого инвестиционная привлекательность нашей страны никак не появится, а те же рейтинги Украины в Doing Business и так далее не будут повышаться. Наконец, бизнес-среда в стране более привлекательной не станет", — резюмирует она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о налоговой реформе 10-10-10 в смысле, это маркетинговый трюк или спасение украинской экономики.

Также сообщалось, что последняя попытка обновить существующую систему налогообложения в Украине – вернуть акциз на топливо – не нашла поддержки у народных депутатов. Законопроект даже не нашел голосов, необходимых для включения в повестку дня работы сессии ВРУ.