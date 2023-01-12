Должны ли волонтеры платить налоги за помощь ВСУ? В силу вступил новый закон

Новый закон вносит серьезное изменение в жизнь волонтеров

Во вторник, 10 января, окончательно вступил в силу закон, вносящий изменения в пункт 165.1.54 статьи 165 Налогового кодекса Украины о налогообложении определенных видов благотворительной помощи, собранной волонтерами.

Этот закон был принят Верховной Радой 16 ноября 2022 года, подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован в газете "Голос Украины" 10 декабря, а к 10 января Кабмин должен был привести законодательную базу в соответствие с новым законом.

Что на практике меняет новый закон?

Его автор — народный депутат Роман Грищук — предложил не взимать налоги за благотворительную помощь ВСУ и другим силовым органам не только за год, предшествующий включению благотворителя в Реестр волонтеров, но и с 1 января отчетного года попадания в этот список.

Иными словами, если раньше волонтер, попавший с этот Реестр в 2022 году, мог не платить налоги с помощи за 2021-й, но обязанный платить за помощь, полученную в 2022 году, то теперь он может этого не делать.

Так, если волонтер зарегистрировался в Реестре в 2022-м, он опять может не платить налоги за помощь, полученную в 2022-2023 годах.

Правда, в тексте закона есть важное указание, что от налогов освобождаются только те средства, которые фактически были потрачены на оказание такой помощи. Т.е., деньги, которые были израсходованы на предоставление помощи нашим военным и подтверждены документально. Скажем, на покупку топлива для доставки этой помощи.

Но что самое важное – на освобождение от налогов имеют право только те волонтеры, которые внесены в Реестр волонтеров АТО и/или осуществления мер по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

Впрочем, 11 декабря в силу вступил закон авторства все того же Романа Грищука, согласно которому, теперь зарегистрироваться волонтером можно максимально быстро и удобно, в том числе через "Дію".

Однако даже попадание в Реестр волонтеров не защищает от скандалов и сложностей, связанных с ввозом в Украину помощи для нужд ВСУ, например, дронов.