Чи мають волонтери сплачувати податки за допомогу ЗСУ? Силу набув новий закон

Новий закон вносить серйозну зміну в життя волонтерів

У вівторок, 10 січня, остаточно набув чинності закон, який вносить зміни до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України щодо оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.

Цей закон був прийнятий Верховною Радою 16 листопада 2022 року, підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований у газеті "Голос України" 10 грудня, а до 10 січня Кабмін мав привести законодавчу базу у відповідність до нового закону.

Що практично змінює новий закон?

Його автор – народний депутат Роман Грищук – запропонував не стягувати податки за благодійну допомогу ЗСУ та іншим силовим органам не лише за рік, що передує включенню благодійника до Реєстру волонтерів, а й з 1 січня звітного року попадання до цього списку.

Іншими словами, якщо раніше волонтер, який потрапив із цей Реєстр у 2022 році, міг не сплачувати податки за 2021-й, але зобов’язаний платити за допомогу, отриману у 2022 році, то тепер він може цього не робити.

Так, якщо волонтер зареєструвався у Реєстрі 2022-го, він знову може не сплачувати податки за допомогу, отриману у 2022-2023 роках.

Щоправда, у тексті закону є важлива вказівка, що від податків звільняються лише кошти, які фактично були витрачені на надання такої допомоги. Тобто гроші, які були витрачені на надання допомоги нашим військовим та підтверджені документально. Скажімо, на купівлю палива для доставки цієї допомоги.

Але що найважливіше – на звільнення від податків мають право лише ті волонтери, які внесені до Реєстру волонтерів АТО та/або здійснення заходів щодо забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

Втім, 11 грудня набув чинності закон авторства все того ж Романа Грищука, згідно з яким тепер зареєструватися волонтером можна максимально швидко і зручно, в тому числі через "Дію".

Однак навіть попадання до Реєстру волонтерів не захищає від скандалів та складнощів, пов’язаних із ввезенням в Україну допомоги для потреб ЗСУ, наприклад, дронів.