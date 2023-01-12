"Мы откажемся полностью от бумажных акцизов, будут только электронные": Даниил Гетманцев про е-марку

Глава налогового комитета ВР рассказал "Телеграфу" об акцизных цифровых новациях и происках лоббистов

Верховная Рада на заседании в четверг сделала первый шаг к внедрению в Украине электронной акцизной марки. Так, после обсуждения парламентарии приняли в основу соответствующий законопроект "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах" №8286. Документ поддержали 242 нардепа при 226 необходимых. А за связанный с ним проект решения (№8287) проголосовал 231 избранник.

"Телеграф" расспросил у автора законопроекта про е-марку — народного депутата, главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева — насколько решительно настроены парламентарии окончательно перевести акцизное администрирование "в цифру" и сколько дополнительно сможет получать государственный бюджет после запуска электронной системы.

— Как обсуждались эти два законопроекта и есть ли уже у парламентариев понимание важности этих документов с учетом евроинтеграции?

— Напомню, дискуссия о необходимости введения или не введения электронной акцизной марки в Украине идет уже с 2014 года. Собственно, необходимость очевидна, но почему-то ее внедрение все не происходит, потому что мы, как всегда, ищем какие-то свои чисто украинские пути. А пока мы их ищем, теневики воруют деньги. Поэтому каждый раз, когда мы подходим к этому "снаряду", видим тех лоббистов, которые пытаются сбить то или иное решение о запуске марки.

Сегодня также были попытки это сделать — были альтернативные законопроекты, которые подавались одновременно с №№8286, 8287 для того, чтобы не вводить электронную акцизную марку для алкогольной отрасли. И, собственно, мы смогли принять правильное решение и поддержать соответствующий законопроект в первом чтении. Очень благодарен коллегам за то, что это произошло.

— Когда закон №8286 вступит в силу после принятия во втором чтении и когда полноценно начнет работать электронная система обращения подакцизных товаров?

— Это вопрос как раз — для обсуждения ко второму чтению. Кстати, я здесь соглашаюсь с представителями бизнеса (и алкогольного, и табачного), что те сроки, которые мы предусмотрели в законопроекте (1 января 2024 года) слишком малы для того, чтобы объединить в одну электронную систему две большие отрасли. Поэтому будем работать и точно найдем компромисс, несомненно придем к какому-то согласию.

— Что произойдет с обычными акцизными марками после запуска электронной системы администрирования?

— Думаю, что электронная система будет существовать некоторое время параллельно традиционным акцизам, но, в конце концов, мы откажемся полностью от бумажных акцизов, будут только электронные. Электронная марка — QR-код, который наносится на бутылку или пачку сигарет (кстати, там могут быть и другие виды кодов, не только QR-код, и это уже будет на выбор самого производителя или импортера). И за этим QR-кодом можно будет отследить движение марки (а значит и бутылки) от производителя до последней кассы.

— Насколько по вашей оценке доля теневого рынка подакцизной продукции уменьшится после принятия законопроекта №8286 (в процентном и денежном отношении)?

— По расчетам Министерства цифровой трансформации, 15% рынка перейдут из нелегальной в легальную плоскость. По моим оценкам, этот показатель должен быть больше. Если говорить о денежном эквиваленте, смотрите, в 2022 году табак дал в госбюджет 80 миллиардов гривен, а водка ориентировочно – более 10 миллиардов. Если мы говорим по крайней мере о 15%, то это будет соответственно получаться дополнительно около 20 миллиардов гривен.

— Как после принятия законопроекта №8286 во втором чтении изменится работа ФЛП? К примеру, в тексте документа говорится, что перевозчики также должны будут регистрироваться в системе…

— Речь идет о движении товаров. Если в движении товаров участвует, например, перевозчик и если он является ФЛП, соответственно, он должен участвовать в оформлении этих документов. То есть, он должен будет подписывать эти документы электронной подписью, когда он принимает их и когда он их отдает.

Но хочу обратить внимание на то, что мы не вводим ничего нового. На сегодняшний день существует система учета подакцизных товаров (как, кстати, и других) — есть накладные, по которым перевозятся товары, есть товарно-транспортные накладные, но все они бумажные. В этой связи фактически невозможно их проконтролировать. А мы все эти данные помещаем в одну электронную систему, все делается одним кликом. Это гораздо проще. Но, безусловно, благодаря тому, что это гораздо проще, контроль более эффективен. Это верно.

Поэтому, скажем, если после ввода этой системы ФЛП захочет проводить какую-нибудь "левую" водку, я бы не советовал этим заниматься. Если он хочет перевозить водку по белому, ему будет гораздо проще.

— Напоследок прокомментируйте законодательную инициативу по отмене НДС и пошлины при ввозе в Украину дронов, прицелов и тепловизоров. Как скоро парламент сможет рассмотреть соответствующий законопроект?

— Есть такая инициатива. В проекте решения предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость и въездной пошлины для БПЛА, оптических/коллиматорных прицелов и тепловизоров. Мы считаем, что от ввоза таких товаров, даже если они поступают для коммерческого использования, потери для государственного бюджета будут незначительными. С другой стороны, мы значительно поможем и армии, и предпринимателям, и волонтерам.

Кстати, это было предложение именно волонтерского движения, с которым мы очень плодотворно сотрудничаем. Я думаю, что такие виды товаров во время войны мы должны освобождать от любой налоговой нагрузки.