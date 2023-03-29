У бізнеса знову почалися проблеми зі звітністю та штрафами: які нові причини та як їх уникнути

Зоя Ярош розповіла "Телеграфу", чому адміністрування податків так і не стало зручним сервісом для бізнесу

Попри зусилля партії влади щодо покращення адміністрування податків та руху до диджиталізації системи сборів, податкова звітність, схоже, знову додає головного болю представникам вітчизняного малого і середнього бізнесу (МСБ) та фізичним особам-підприємцям (в Україні відомі як ФОП).

На чому саме податкова "ловить" бізнес

Так, за даними Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, при поданні податкової звітності виявилися п'ять найбільших помилок, через які податківці не приймають декларації від бізнесу та нараховують штрафи.

Разом з тим, в підприємницькому та громадському середовищі така оцінка викликає певні здивування. Так, напередодні голова "Асоціації адвокатів України", депутат Київради, громадська діячка Зоя Ярош розкритикувала формалізм податкової та звернула увагу на очевидні гальма податкової реформи.

"Легке і прозоре адміністрування, казали вони. Сервісна служба, казали вони. Це нам за те, що не молимось. Інших пояснень цій вакханалії багаторічній я вже не знаходжу", — написала Ярош в Фейсбуці.

В коментарі "Телеграфу" очільниця "Асоціації адвокатів України" уточнила, що ці типові помилки стосуються також і багатостраждальних ФОПів. Такий підхід з боку держави на фоні війни ще дужче тисне на бізнес, що аж ніяк не стимулює його розвиток та стратегічно матиме глобальні негативні наслідки.

"Це стосується абсолютно всіх платників податків, які подають відповідну звітність. Ці опубліковані типові помилки, які по суті є формальними, ніяк не впливають на розмір податкових зобов'язань платника податків, на правильність визначення цих податкових зобов'язань. Це чітко демонструє абсолютно формальний підхід самої Податкової служби до, власне, податкової звітності та до її перевірки. Тобто, фактично, вона показує, що Податкова служба в нас є не сервісною, як це задумувалось, як те, до чого ми йдемо і прагнемо як країна. А абсолютно — ось такий формалістичний підхід, коли головним завданням податкової є не допомога платнику податків в створенні якихось чітких зрозумілих правил адміністрування податків, не у перевірці саме правильності повноти сплати податків, а в накладенні і стягненні якихось штрафів за абсолютно формальні помилки в звітності", — зазначає Зоя Ярош.

Як додає депутат, замість того, щоб створювати зручні і зрозумілі сервіси для платників податків, податківці визначають вище наведені речі помилками і "накладають стягнення за формалістичне заповнення декларації".

Як з цим боротися: топ-3 поради

З урахуванням такого формального підходу, як зазначила Ярош, по-перше, представникам бізнесу (МСБ і ФОПам) треба ставитися з уважністю і обережністю до подання податкової звітності, варто звертатися до професіоналів (бухгалтерів, юристів, аудиторів тощо).

По-друге, у разі наявності такого формалістичного підходу з боку податкової підприємцям "треба звертатися масово зі скаргами на дії Податкової служби, щоб її стимулювати до зміни підходу".

"По-третє, звичайно, бізнесу треба об'єднуватися і все-таки домагатися від держави, щоб ці принципи, які декларуються про те, що податкова служба стане саме сервісною, були втілені у законодавство. та виконувалися Податковою службою. Тому що, власне, без цього інвестиційна привабливість нашої країні ніяк не з'явиться, а ті ж рейтинги України в Doing Business і так далі не підвищуватимуться, і бізнес-середовище в країні привабливішим не стане", — резюмує вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про податкову реформу 10-10-10 в сенсі, це маркетинговий трюк чи порятунок української економіки.

Також повідомлялося, що остання спроба оновити існуючу систему оподаткування в Україні – повернути акциз на паливо – не знайшла підтримки у народних депутатів. Законопроєкт навіть не знайшов голосів, необхідних для включення до порядку денного роботи сесії ВРУ.