Українцям запропонували заплатити ПФУ: це вплине на розмір пенсії

Взяти участь у програмі можна після укладання договору з ПФУ в електронному вигляді

Минулого року в Україні спростили механізм добровільної участі громадян у державному пенсійному страхуванні, зокрема було прибрано потребу відвідувати державні установи та заповнювати купу паперів.

Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України, взяти участь у програмі може кожен громадянин нашої країни віком від 16 років.

Однак є обов’язкові умови для цього:

інформація про особу має бути у держреєстрі застрахованих осіб;

їй не має бути нараховано пенсію за солідарною системою.

Для участі у програмі необхідно укласти договір із ПФУ через вебпортал із використанням електронного підпису.

Зазначається, що людина сама визначає те, скільки коштів вона вноситиме.

"Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу і за нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожні внесені 100 гривень збільшуватимуть місячну зарплату, з якої вираховується пенсія, на 455 гривень.

Однак у відомстві зазначають, що якщо сума внесених роботодавцем страхових виплат та внесених добровільно за цією програмою коштів перевищить максимальну величину, то залишок буде зараховано наступного місяця.

Як повідомлялося раніше, з 1 квітня в Україні перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Торкнеться індексація приблизно 600 тисяч українців.