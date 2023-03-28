Пенсії у квітні знову підвищать: Шмигаль розповів, кому піднімуть виплати

Незважаючи на війну, уряд зміг провести вже дві індексації пенсій

Вже з 1 квітня в Україні перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Торкнеться індексація приблизно 600 тисяч українців.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, під час березневої індексації пенсії зросли майже на 20%.

Шмигаль зазначив, що за час війни відбулося вже дві індексації пенсій, незважаючи на складну економічну ситуацію. За березень уряд виплатив пенсії всім українцям, яким вони належать, а перерахунок пенсій торкнувся 10,5 млн громадян. У середньому розмір пенсій зріс на 600 гривень, завдяки чому середній розмір пенсії становить 5,2 тисяч гривень.

Серед категорій громадян, яким проіндексували пенсії, були військові пенсіонери та ліквідатори аварії на ЧАЕС. У середньому вони підвищили пенсії на тисячу гривень. У квітні індексація торкнеться працюючих пенсіонерів.

"Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними", — сказав прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що держава в умовах війни змогла знайти ресурси на те, щоб проіндексувати пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги. Цього не сталося, якби міжнародні партнери припинили фінансову допомогу Україні, а бізнес та інші платники податків не регулярно поповнювали скарбницю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яким категоріям українців не підвищать пенсії у квітні. Насамперед це ті, кому підвищили пенсії у березні, але є й інші категорії.