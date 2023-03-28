Пенсии в апреле опять повысят: Шмыгаль рассказал, кому поднимут выплаты

Несмотря на войну, правительство сумело провести уже две индексации пенсий

Уже с 1 апреля в Украине пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Коснется индексация примерно 600 тысяч украинцев.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, во время мартовской индексации пенсии выросли почти на 20%.

Шмыгаль отметил, что за время войны состоялось уже две индексации пенсий, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За март правительство выплатило пенсии всем украинцам, которым они положены, а перерасчет пенсий коснулся 10,5 млн граждан. В среднем размер пенсий вырос на 600 гривен, благодаря чему средний размер пенсии составляет 5,2 тысячи гривен.

Среди категорий граждан, которым проиндексировали пенсии, были военные пенсионеры и ликвидаторы аварии на ЧАЭС. В среднем им повысили пенсии на тысячу гривен. В апреле индексация коснется работающих пенсионеров.

"Теперь в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", — сказал премьер-министр.

Денис Шмыгаль отметил, что государство в условиях войны смогло найти ресурсы на то, чтобы проиндексировать пенсии, продлить доплаты, предоставить субсидии и льготы. Этого не произошло, если бы международные партнеры прекратили финансовую помощь Украине, а бизнес и другие налогоплательщики не пополняли регулярно казну.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким категориям украинцев не повысят пенсии в апреле. В первую очередь это те, кому повысили пенсии в марте, но есть и другие категории.