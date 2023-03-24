Надбавки к пенсии по возрасту: кто их получает и как они растут

Что надо знать о надбавках по возрасту

В Украине несмотря на войну продолжают выплачивать пенсии и специальные надбавки к ним, которые могут получить часть пенсионеров. В частности к таковым относится доплата за возраст.

Как информирует издание "На пенсии", эти надбавки зависят от возраста пенсионера, а выплачивать их начинают после достижения 70 летнего возраста.

В этом возрасте пожилым украинцам начнут выплачивать дополнительные 300 гривен, но позже сума будет увеличена:

для людей в возрасте 75-80 лет — до 456 гривен;

80 лет и старше — до 570 гривен.

При этом стоит учитывать, что указанные цифры являются общей суммой надбавки к пенсии, а не размером ее увеличения.

"Достижение 80 лет не означает, что к уже имеющейся пенсии с надбавками добавят еще целых 570 гривен. Это означает, что ранее установленная надбавка попросту растет с 456 до 570 гривен", — объяснил консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

По его словам, в таком случае общая сумма пенсии вырастет на 114 гривен.

Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде украинцам объяснили, как легко и быстро проверить, на сколько после индексации была поднята пенсия. Сделать это можно в режиме онлайн и для этого надо сделать всего несколько простых шагов.