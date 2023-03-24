Надбавки до пенсії за віком: хто їх отримує і як вони зростають

Що треба знати про надбавки за віком

В Україні попри війну продовжують виплачувати пенсії та спеціальні надбавки до них, які можуть отримати частину пенсіонерів. Зокрема, до таких відноситься доплата за вік.

Як повідомляє видання "На пенсії", ці надбавки залежать від віку пенсіонера, а виплачувати їх починають після досягнення 70-річного віку.

У цьому віці людям похилого віку почнуть виплачувати додаткові 300 гривень, але пізніше сума буде збільшена:

для людей віком 75-80 років – до 456 гривень;

80 років і старше – до 570 гривень.

При цьому варто враховувати, що ці цифри є загальною сумою надбавки до пенсії, а не розміром її збільшення.

"Досягнення 80 років не означає, що до вже наявної пенсії з надбавками додадуть ще цілих 570 гривень. Це означає, що раніше встановлена надбавка просто зростає з 456 до 570 гривень", — пояснив консультант із пенсійних питань Сергій Коробкін.

За його словами, у такому разі загальна сума пенсії зросте на 114 гривень.

Як повідомлялося раніше, у Пенсійному фонді українцям пояснили, як легко та швидко перевірити, на скільки після індексації було піднято пенсію. Зробити це можна в режимі онлайн і для цього треба зробити лише кілька простих кроків.