Украинцам предложили заплатить ПФУ: это повлияет на размер пенсии

Принять участие в программе можно после заключения договора с ПФУ в электронном виде

В прошлом году в Украине упростили механизм добровольного участия граждан в государственном пенсионном страховании, в частности была убрана надобность посещать государственные учреждения и заполнять кучу бумаг.

Как говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины, принять участие в программе может каждый гражданин нашей страны старше 16 лет.

Однако есть обязательные условия для этого:

информация о лице должна иметься в госреестре застрахованных лиц;

им не должна быть начислена пенсия по солидарной системе.

Для участия в программе необходимо заключить договор с ПФУ через веб-портал с использованием электронной подписи.

Отмечается, что человек сам определяет то, сколько средств он будет вносить.

"Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет зачислен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждые внесенные 100 гривен будут увеличивать месячную зарплату, из которой высчитывается пенсия, на 455 гривен.

Однако в ведомстве отмечают, что если сумма внесенных работодателем страховых выплат и внесенных добровольно по этой программе средств превысит максимальную величину, то остаток будет зачислен на следующий месяц.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Украине пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Коснется индексация примерно 600 тысяч украинцев.