Квітень на носі: що чекати від субсидій в новому місяці

Слід подбати про сплату всіх комунальних послуг, якщо ви розраховуєте на допомогу від держави у наступному сезоні

Вже завтра розпочнеться другий весняний місяць, а це означає, що в Україні стартує процес перепризначення субсидій на наступний сезон. Допоки у владі розмірковують над можливим реформуванням процесу таких виплат, бажаючим і надалі отримувати кошти на оплату ЖКП варто подбати про деякі нюанси. Наприклад, про вчасну сплату за всіма рахунками, адже без цього автоматичне перепризначення субсидії не відбудеться.

Як нагадує "Телеграф", квітень загалом стане останнім місяцем, коли українці отримуватимуть субсидійні кошти, призначені ще у 2022 році. Наступні чотири тижні ПФУ займатиметься перевіркою отримувачів виплат задля подальшого перепризначення. В окремих випадків суму субсидії можуть навіть перерахувати — наприклад, якщо у отримувача зміниться розмір пенсії.

Зазначимо, що загалом житлова субсидія на опалювальний період призначається на період із 16 жовтня до 15 квітня. Це означає, що саме під час другого весняного місяця варто оплатити всі заборгованості за комуналку. Якщо із ними не розрахуватися, ризикуєте потрапити у перелік тих осіб, яким субсидія на наступний сезон буде недоступною.

Існують й інші нюанси, які впливають на призначення виплат. Це загальний дохід членів родини, дороговартісні покупки протягом року та ще кілька окремих причин.

До речі, на призначення субсидії можуть впливати не лише безпосередньо наявні борги за комуналку, а й неправильно передані показники лічильників. "Телеграф" детально пояснював, яке відношення вони мають до допомоги від держави.