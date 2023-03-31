Апрель на носу: что ждать от субсидий в новом месяце

Следует позаботиться об оплате всех коммунальных услуг, если вы рассчитываете на помощь от государства в следующем сезоне.

Уже завтра начнется второй весенний месяц, а значит, в Украине стартует процесс переназначения субсидий на следующий сезон. Пока во власти размышляют над возможным реформированием процесса таких выплат, желающим и дальше получать средства на оплату ЖКУ следует позаботиться о некоторых нюансах. К примеру, о своевременной оплате по всем счетам, ведь без этого автоматическое переназначение субсидии не произойдет.

Как напоминает "Телеграф", апрель в целом станет в последний месяц, когда украинцы будут получать субсидийные средства, назначенные еще в 2022 году. Следующие четыре недели ПФУ будет заниматься проверкой получателей выплат для последующего переназначения. В отдельных случаях сумму субсидии могут даже перечислить, например, если у получателя изменится размер пенсии.

Отметим, что в целом жилищная субсидия на отопительный период назначается на период с 16 октября по 15 апреля. Это означает, что именно во время второго весеннего месяца следует оплатить все задолженности за коммуналку. Если с ними не рассчитаться, рискуете попасть в список тех лиц, которым субсидия на следующий сезон будет недоступна.

Есть и другие аспекты, влияющие на назначение выплат. Это общий доход членов семьи, дорогие покупки в течение года и еще несколько отдельных причин.

Кстати, на назначение субсидии могут влиять не только имеющиеся долги за коммуналку, но и неправильно переданные показатели счетчиков. "Телеграф" подробно объяснял, какое отношение они имеют к помощи от государства.