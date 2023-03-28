Назначение субсидий на 2023 год: кому могут отказать в выплатах

Следует помнить, что государство проверяет правильность подачи документов от лиц, желающих получать субсидийные выплаты

С апреля в Украине продолжится выплата субсидий, назначенных на предыдущий отопительный период. Однако уже в мае начнется процесс переназначения выплат и получить их смогут далеко не все. Есть определенный перечень причин, по которым людей чаще всего лишают подобной преференции.

Издание "Вікна" напоминает, кому могут отказать в субсидийных выплатах, и почему. Соответствующее объяснение дали представители Пенсионного фонда Украины, занимающегося назначением такого вида помощи.

Причин, по которым можно остаться без субсидий, несколько. Большинство из них касается уровня дохода граждан или наличия определенных задолженностей.

Так что, скорее всего, переназначение выплат не будет, если:

хотя бы кто-то из совершеннолетних членов семьи не имеет официального места работы или учебы;

официальная зарплата хотя бы одного из членов семьи ниже минимальной;

у семьи или кого-то из ее состава есть долг по оплате коммунальных услуг более трех месяцев;

на выплаты претендует семья, проживающая в квартире, площадь которой превышает 130 кв.м, или дома более 230 кв.м. При этом исключение составят детдома семейного типа, жилье многодетных семей или семей, где трое и более детей находятся под опекой;

вы владеете дорогостоящим автомобилем, которому менее пяти лет, или двумя и более транспортными средствами "моложе" 15 лет. В эту категорию не учитывают прицепы и мопеды;

кто-то из членов семьи, прописанных по адресу, совершил дорогостоящую покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

Также готовьтесь получить отказ, если вы или кто-либо из членов семьи открыл в банке депозит на сумму более 100 тысяч гривен. Не будут выплачивать средства и тем, кто имеет задолженность по алиментам более трех месяцев, а также людям, не вернувшим излишне выплаченную субсидию.

"Телеграф" также рассказывал, какие проблемы может создать отсутствие подписи на заявлении об оформлении субсидии. При этом люди имеют возможность исправить эту ошибку, если она была допущена.

Кроме того, мы писали, как в Украине планируют изменить процесс субсидирования.