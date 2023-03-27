Изменения в субсидиях с мая: украинцам рассказали, как не потерять выплату

С мая размер субсидии будут рассчитывать заново

Назначенные на отопительный сезон субсидии в Украине будут выплачивать в течение всего апреля, но уже со следующего месяца льгота будет переоформляться. Украинцам рассказали, что необходимо сделать до мая текущего года, чтобы не потерять государственную помощь.

На новый сезон размер пособия будут рассчитывать заново, в том числе, учитывая повышенные в результате индексации пенсии. В случае, если другие жизненные обстоятельства у субсидиантов не изменились и не произошло подорожание жилищно-коммунальных услуг, то размер помощи от государства при увеличении доходов автоматически уменьшится. Об этом сообщают на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

В то же время вовсе без субсидий могут остаться те льготники, у которых есть долги за коммуналку. Чтобы не потерять выплаты, им нужно рассчитаться с долгами в течение апреля.

"Будьте внимательны, ведь жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 680 гривен", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время военного положения правила платы за коммуналку стали лояльнее. Таким образом, должников не штрафуют, но при этом они могут лишиться субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма анонсировал возможную реформу системы субсидирования в Украине.