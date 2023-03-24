Кому придется повторно подавать документы на начисление субсидии в Украине: простое объяснение

В ПФУ дали подробное объяснение

Война и сложная экономическая ситуация в Украине не помешала получению гражданами ряда социальных выплат от государства, среди которых и жилищные субсидии. Однако существуют случаи, когда украинцам необходимо повторно подавать заявку на назначение денежной помощи для оплаты коммунальных услуг.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, подробно объяснив, что повторная подача документов нужна при условии, когда заявка или декларация на назначение субсидии, направленной по почте, не имела подписи заявителя. Также отмечается, что жилищную субсидию назначат исключительно после подписания заявителем присланных документов.

Отсутствие подписи на указанных документах — ошибка. Для того чтобы ее исправить, предоставляется 30 календарных дней со дня подачи заявки.

Как заявитель может узнать об ошибке

в личной беседе с представителем ПФУ,

почта;

смс-сообщение;

письмо на электронную почту;

сообщения через веб-портал электронных услуг ПФУ или "Действие".

Для назначения субсидии человек должен в указанный срок подписать представленные документы или прислать новые – с подписью.

В то же время, 30-дневный срок с момента подачи первого заявления для исправления ошибки может быть продлен на время болезни заявителя. При этом факт заболевания должен подтверждаться документально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменится в начислении социальных выплат уже с 1 апреля и почему исчезнут старые субсидии.