Денег не хватит на всех желающих: субсидии в Украине хотят изменить

Сейчас решается, как именно будет осуществляться субсидирование нуждающихся

В 2023 году на государственные субсидии заложено меньше средств, но нуждающихся становится все больше. Именно поэтому в правительстве планируют изменить механизм предоставления субсидий.

Более подробно об этом рассказал заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. По его данным на то, чтобы определить как будет выглядеть система, понадобится один-два месяца.

В настоящее время специалисты заняты изучением и обработкой различных механизмов субсидирования. Среди рассматриваемых вариантов:

монетизация субсидий, когда люди платят справедливую цену и получают компенсацию части расходов,

адресная помощь нуждающимся.

Также к процессу субсидирования добавят немного современности — процесс планируют диджилитазировать, потому что технологии дают "большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам". Что касается цен на коммунальные услуги, Шурма отметил, что компании-поставщики должны продавать услуги по справедливой стоимости.

"Телеграф" сообщал, что получателей субсидии будут проверять — в случае лжи в декларации деньги могут заставить вернуть. С мая будет происходить назначение новых субсидий — их могут не предоставить по нескольким причинам.