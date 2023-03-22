Старые субсидии заканчиваются: что нового с 1 апреля

Апрель – последний месяц выплат по назначенным субсидиям

В Украине можно подать заявление на получение субсидии на пособие с оплатой коммунальных услуг от государства. С 1 апреля начинается последний месяц выплаты ранее назначенных субсидий. В течение месяца их будут назначать заново, перечисляя по необходимости, как в связи с повышением пенсии.

Согласно правилам, апрель – последний месяц отопительного сезона при назначении субсидий. Жилищная субсидия на оплату отопления, газа и электричества для отопления рассчитывается именно в апреле с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Уже с мая субсидии будут назначаться на новый период до апреля 2024 включительно. На назначение помощи влияет наличие долгов за коммуналку. Рассчитаться с ними нужно в течение апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях придется не только расстаться с субсидией, но и вернуть ее государству. Претендовать на субсидию могут и живущие в квартире одни, тогда как есть и другие прописанные люди. Для этого нужно подтвердить их место жительства и предоставить соответствующие справки Пенсионному фонду.