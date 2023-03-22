Старі субсидії закінчуються: що нового з 1 квітня

Квітень — останній місяць виплат по призначених субсидіях

В Україні можна подати заяву на отримання субсидії на допомогу з оплатою комунальних послуг від держави. З 1 квітня починається останній місяць виплати раніше призначених субсидій. Протягом місяця їх призначатимуть наново, перераховуючи за потребою, як от в зв’язку з підвищенням пенсії.

Згідно з правилами, квітень — останній місяць опалювального сезону при призначенні субсидій. Житлова субсидія на оплату опалення, а також газу та електрики для опалення розраховується саме у квітні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Вже з травня субсидії призначатимуть на новий період до квітня 2024 року включно. На призначення допомоги впливає наявність боргів за комуналку. Розрахуватися з ними треба протягом квітня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках доведеться не тільки розпрощатися з субсидією, а й повернути її державі. Претендувати на субсидію можуть і ті, хто живе в квартирі один, тоді як є й інші прописані люди. Для цього треба підтвердити їхнє місце проживання та надати відповідні довідки Пенсійному фонду.