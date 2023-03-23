Грошей не вистачить на всіх бажаючих: субсидії в Україні хочуть змінити

Наразі вирішується, як саме здійснюватиметься субсидіювання нужденних

У 2023 році на державні субсидії закладено менше коштів, але потребуючих стає дедалі більше. Саме через це в уряді планують змінити механізм надання субсидій.

Докладніше про це розповів заступник голови ОП Ростислав Шурма. За його даними на те, щоб окреслити як буде виглядати система знадобиться один-два місяці.

Наразі фахівці зайняті вивченням та обробкою різних механізмів субсидіювання. Серед варіантів, які розглядаються:

монетизація субсидій, коли люди платять справедливу ціну і отримують компенсацію частини витрат,

адресна допомога потребуючим.

Також до процесу субсидіювання додадуть трохи сучасності — процес планують діджилітазувати, бо технології дають "велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам". Що до цін на комунальні послуги Шурма зазначив, що компанії-постачальники мають продавати послуги за справедливою вартістю.

"Телеграф" повідомляв, що отримувачів субсидії перевірятимуть — у разі брехні в декларації гроші можуть змусити повернути. З травня відбуватиметься призначення нових субсидій — їх можуть не надати через кілька причин.