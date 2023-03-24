Кому доведеться повторно подавати документи на нарахування субсидії в Україні: просте пояснення

У ПФУ дали детальне пояснення

Війна та складна економічна ситуація в Україні не стала перешкодою для отримання громадянами низки соціальних виплат від держави, серед яких і житлові субсидії. Однак, існують випадки, коли українцям необхідно повторно подавати заявку на призначення грошової допомоги на оплату комунальних послуг.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України, детально пояснивши, що повторна подача документів потрібна при умові, коли заявка або декларація на призначення субсидії, що буда надіслана поштою, не мала підпису заявника. Також зазначається, що житлову субсидію призначать виключно після підписання заявником надісланих документів.

Відсутність підпису на зазначених документах є помилкою. Для того, аби її виправити, надається 30 календарних днів з дня подання заявки.

Як заявник може дізнатися про помилку

в особистій бесіді з представником ПФУ,

пошта;

смс-повідомлення;

лист на електронну пошту;

повідомлення через вебпортал електронних послуг ПФУ або через "Дію".

Для призначення субсидії людина має в зазначений термін підписати подані документи або надіслати нові – з підписом.

Водночас 30-денний термін з моменту подання першої заяви для виправлення помилки може бути продовжено на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має підтверджуватися документально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зміниться у нарахування соціальних виплат вже з 1 квітня та чому зникнуть старі субсидії.