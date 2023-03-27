Зміни у субсидіях із травня: українцям розповіли, як не втратити виплату

Із травня розмір субсидії розраховуватимуть наново

Призначені на опалювальний сезон субсидії в Україні виплачуватимуть протягом усього квітня, але вже з наступного місяця пільга переоформлюватиметься. Українцям розповіли, що необхідно зробити до травня поточного року, аби не втратити державну допомогу.

На новий сезон розмір допомоги будуть розраховувати наново, в тому числі з огляду на підвищені в результаті індексації пенсії. Якщо інші життєві обставини у субсидіантів не змінилися і не відбулося подорожчання житлово-комунальних послуг, то розмір допомоги від держави при збільшенні доходів автоматично зменшиться. Про це повідомляють на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда".

Водночас зовсім без субсидій можуть залишитися ті пільговики, які мають борги за комуналку. Щоб не втратити виплати, їм потрібно розрахуватися із боргами протягом квітня.

"Будьте уважні, адже житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не закінчився та загальна сума якої перевищує 680 гривень", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час воєнного стану правила плати за комуналку стали лояльнішими. Таким чином, боржників не штрафують, але при цьому вони можуть втратити субсидії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма анонсував можливе реформування у системі субсидування в Україні.