Призначення субсидій на 2023 рік: кому можуть відмовити у виплатах

Варто пам'ятати, що держава перевіряє правильність подачі документів від людей, котрі хочуть отримувати субсидійні виплати

Із квітня в Україні продовжиться виплата субсидій, призначених на попередній опалювальний період. Однак уже у травні почнеться процес перепризначення виплат, і отримати їх зможуть далеко не всі. Є певний перелік причин, через які людей найчастіше позбавляють подібної преференції.

Видання "Вікна" нагадує, кому можуть відмовити у субсидійних коштах і чому. Відповідне пояснення надали представники Пенсійного фонду України, котрий нині займається призначенням такого виду допомоги.

Причин, через які можна залишитися без субсидій, декілька. Більшість із них стосується рівня доходу громадян або наявності певних заборгованостей.

Отож, швидше за все, перепризначення виплат не буде, якщо:

хоча б хтось із повнолітніх членів родини не має офіційного місця роботи або навчання;

офіційна зарплатня хоча б одного із членів сім'ї нижча за мінімальну;

у родини або когось із її складу є борг щодо оплати комунальних послуг понад три місяці;

на виплати претендує родина, яка мешкає в квартирі, чия площа перевищує 130 кв.м, чи будинку, який більший за 230 кв.м. При цьому виняток становитимуть дитбудинки сімейного типу, житло багатодітних сімей або сімей, де троє і більше дітей знаходяться під піклуванням чи опікою;

ви володієте дорогим автомобілем, якому менше п'яти років, або двома і більше транспортними засобами віком не більше 15 років. У цю категорію не враховують причепи і мопеди;

хтось із членів родини, прописаних за адресою, здійснив дороговартісну покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

Також готуйтеся отримати відмову, якщо ви або хтось із членів родини відкрив у банку депозит на суму понад 100 тисяч гривень. Не виплачуватимуть кошти і тим, хто має заборгованість за аліменти понад три місяці, а також людям, котрі не повернули надміру виплачену раніше субсидію.

"Телеграф" також розповідав, які проблеми може створити відсутність підпису на заяві про оформлення субсидії. При цьому люди мають змогу виправити цю помилку, якщо вона була допущена.

Крім цього ми писали, як в Україні планують змінити процес субсидіювання.