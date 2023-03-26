Чи призначать субсидію, якщо заява на її отримання надійшла без підпису

Громадяни мають 30 днів із моменту подачі документів, аби виправити всі наявні помилки

Процес подачі документів на отримання субсидії в Україні нині максимально спрощений. Зокрема, передати заяву та супроводжуючі папери громадяни можуть у режимі онлайн. Однак слід уважно перевіряти правильність заповнення документів, адже відсутність підпису на основному зверненні може коштувати вам призначення виплат.

Детальніше пояснили у пресслужбі Пенсійного фонду України. Спеціалісти підкреслюють, що при отриманні заяви без підпису документи буде розглянуто. Однак призначення допомоги відбудеться винятково після підписання громадянином заяви.

Справа у тому, що непідписаний документ вважається помилковим. При цьому українці мають 30 днів з моменту подачі заяви, аби виправити допущену неточність. Винятком для продовження цього терміну може стати хвороба заявника, котра має підтверджуватися відповідними довідками.

Заявнику має надійти сповіщення про відсутність підпису. Поінформувати заявника можуть будь-яким зручним способом — в особистій бесіді, поштою, смс, сповіщенням на вебпорталі е-послуг ПФУ, через портал "Дія" або листом на електронну скриньку.

Аби отримати необхідну субсидію, людині слід або підписати вже подані документи, або надіслати пакет нових — із підписом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нового очікує на українців у призначенні субсидії із 1 квітня 2023 року.

Також ми писали, кому із отримувачів субсидійних коштів може знадобитися повторне звернення щодо призначення допомоги.