Назначат ли субсидию, если заявление на ее получение поступило без подписи

У граждан есть 30 дней с момента подачи документов, чтобы исправить все имеющиеся ошибки

Процесс подачи документов на получение субсидии в Украине максимально упрощен. В частности, передать заявление и сопровождающие бумаги граждане могут в режиме онлайн. Однако следует внимательно проверять правильность заполнения документов, ведь отсутствие подписи в основном обращении может стоить вам назначения выплат.

Детальнее объяснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Специалисты подчеркивают, что при получении заявления без подписи документы будут рассмотрены. Однако назначение пособия состоится исключительно после подписания гражданином заявления.

Дело в том, что неподписанный документ считается ошибочным. При этом у украинцев есть 30 дней с момента подачи заявления, чтобы исправить допущенную неточность. Исключением для продления этого срока может стать болезнь заявителя, подтверждненная соответствующими справками.

Заявителю должно поступить уведомление об отсутствии подписи. Проинформировать заявителя могут любым удобным способом – в личной беседе, почтой, смс, оповещением на веб-портале е-услуг ПФУ, через портал "Действие" или письмом на электронный ящик.

Чтобы получить необходимую субсидию, человеку следует либо подписать уже представленные документы, либо отправить пакет новых с подписью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нового ожидает украинцев в назначении субсидии с 1 апреля 2023 года.

Также мы писали, кому из получателей субсидий может потребоваться повторное обращение о назначении помощи.