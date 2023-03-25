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Имеете право: кому из украинцев положено получать субсидию

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сумма субсидии зависит от дохода
Сумма субсидии зависит от дохода. Фото Открытые источники

Претендовать на помощь могут и живущие в арендованном жилье

В апреле истекает срок действующих субсидий — с мая они будут назначаться на новый период. На ее сумму будут влиять доходы за предыдущие периоды, кроме ситуаций с наступлением безработицы.

Напомним, право получить субсидию на оплату коммунальных услуг от государства могут люди, которые тратят на это более 15% своего дохода. Эта сумма — обязательный платеж, рассчитываемый на основе совокупного дохода семьи.

Обязательный платеж, как и размер субсидии, индивидуален и зависит от того, кто есть в семье и какой у них доход. Претендовать на субсидию могут как собственники жилья, так и арендаторы (на основании договора об аренде), ВПЛ. Получить субсидию могут и находящиеся за границей, но оплачивающие коммуналку за жилье. Есть исключения для тех, у кого есть весомый доход.

Важно: Как рассчитать сумму субсидии и обязательного платежа в 2023 году

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за одной ошибки субсидию могут не предоставить. На поправку дают 30 дней. Одна из популярных ошибок – нет подписи заявителя на документах. Об ошибке должны сообщить из Пенсионного фонда.

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