Маєте право: кому з українців належить отримувати субсидію

Претендувати на допомогу можуть і ті, хто живе в орендованому житлі

В квітні спливає термін чинних субсидій — з травня вони призначатимуться на новий період. На її суму впливатимуть доходи за попередні періоди, окрім ситуацій з настанням безробіття.

Нагадаємо, право отримати субсидію на оплату комунальних послуг від держави можуть люди, які витрачають на це більше ніж 15% свого доходу. Ця сума — обов’язковий платіж, який вираховується на основі сукупного доходу родини.

Обов’язковий платіж, як і розмір субсидії — індивідуальний і залежить від того, хто є в родині та який в них дохід. Претендувати на субсидію можуть як власники житла, так і орендарі (на підставі договору про оренду), ВПО. Отримати субсидію можуть і ті, хто перебуває за кордоном, але оплачують комуналку за житло. Є виключення для тих, в кого є вагомий дохід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через одну помилку субсидію можуть не надати. На виправлення дають 30 днів. Одна з популярних помилок — немає підпису заявника на документах. Про помилку мають повідомити з Пенсійного фонду.