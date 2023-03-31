Не повод для веселья: что изменится в Украине с 1 апреля

С 1 апреля найдется место и хорошему, и не очень

Апрель-2023 принесет украинцам ряд изменений, бо́льшая часть которых в целом выглядят вполне позитивно, но будут и не очень приятные перемены.

Тарифы заморожены, но…

Еще в июле 2022 года Верховная Рада установила мораторий на рост цены газа, тепла и горячей воды, который будет действовать до окончания войны и шесть месяцев после отмены военного положения.

Буквально на днях представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук заявил, что тарифы на электроэнергию остаются прежними. Украинцы продолжат платить 1,44 грн за 1 кВт при потреблении до 250 кВт и 1,68 грн — если выше. Правда, моратория на рост цены света нет, так что тут ситуация не столь стабильна, как с газом и теплом.

Сложнее ситуация с тарифами на водоснабжение и водоотведение. Так, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила о необходимости их роста на 12,3% и 14,1% с 1 апреля и 1 июля соответственно. В результате расходы семьи из 2-3 человек на воду вырастут в среднем на 60 гривен в месяц.

Вместе с тем окончательное решение НКРЭКУ пока так и не приняла.

Пенсии вырастут, но не для всех

Вслед за мартовской индексацией пенсий последует еще один этап их повышений в апреле, правда, не для всех – в этом месяце выплаты пересчитают только для работающих украинских пенсионеров. Таковых в Украине сегодня, по подсчетам ПФУ, порядка 600 тысяч человек.

Правда, насколько вырастут пенсии для них, чиновники не говорят, но в ходе мартовской индексации выплаты выросли примерно на 20%, или 600 гривен.

При этом остальные соцвыплаты не изменятся, например, внутренне перемещенные лица продолжат получать от 2 до 3 (инвалиды) тыс. грн.

Лекарства по е-рецепту

Также с 1 апреля все рецептурные препараты в аптеках будет отпускать также и по электронному рецепту

Так, доктор производит осмотр пациента, назначает лечение, формирует электронный рецепт на рецептурное лекарственное средство. Пациенту приходит СМС на телефон с кодом погашения, с которым он обращается в аптеку.

Е-рецепт можно получить независимо от того, подписана ли у пациента декларация с семейным врачом. Однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения для получения лекарств по электронному рецепту. Но медикаменты будут выдаваться и по бумажным рецептам.

Налоги по-новому

Также с 1 апреля изменится порядок выплаты единого налога для ФОПов I и II группы — теперь они могут платить его добровольно. Крупный же бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФОПы III группы смогут выплачивать единый налог с оборота в размере 2%. Эти изменения действуют до отмены военного положения.

Впрочем, некоторые ФОПы не смогут выбрать упрощенную систему налогообложения, со списком исключений можно ознакомиться на сайте Государственной налоговой службы.

Получать социальные услуги смогут все

Также с 1 апреля украинцы, которые пострадали на производстве или имеют профессиональную болезнь, смогут полноценно пользоваться всей инфраструктурой социальных услуг, а также услугами медицинского ухода.

Так, услуги по уходу они могут заказать у профессиональной сиделки или же этим могут заняться родственники пострадавшего, в обоих случаях государство оплатит их в размере более 10 тысяч гривен.

Также апрель станет последним месяцем, когда украинцы будут получать субсидию в этом отопительном сезоне, именно во время второго весеннего месяца следует оплатить все задолженности за коммуналку. Если с ними не рассчитаться, рискуете попасть в список тех лиц, которым субсидия на следующий сезон будет недоступна.