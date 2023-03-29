Дырявая конфорка: что будет с тарифами на газ и почему Нафтогаз снова в долгах

Рост убыточности НАК "Нафтогаз Украины" поставил Правительство и Офис Президента перед нелегким выбором: повышать тарифы на газ для населения или выделить НАКу из государственного бюджета рекордную дотацию.

Офис Президента выступил против инициативы пересмотра тарифов на газ для населения после окончания отопительного сезона. Об этом "Бизнес Телеграфу" сообщил первый заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. "Повышение тарифов на газ не предполагается", — сказал Шурма.

На рассмотрении у Правительства было несколько вариантов пересмотра тарифов. В частности, предполагалось их повышение в 1,5-2 раза, в зависимости от объема потребления. Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" планировал стабилизировать свое финансовое положение. Если тарифы не будут пересмотрены, главные надежды руководителя НАКа Алексея Чернышева будут связаны с дотацией из государственного бюджета на сумму 300 млрд. грн.

Убыточная дыра

За почти пол года руководства Алексея Чернышева "Нефтегазом" компания уверенно наращивала убыточность. 2022 год НАК закончил с убытком в 40 миллиардов гривен. Еще 270 миллиардов составляют дебиторские долги компании. Одним из первых решений Чернышева после назначения стала невыплата 8 ноября 2022 процентов по еврооблигациям по кредитному договору от 06 ноября 2019 (транш на 500 миллионов долларов США). В настоящее время НАК находится в дефолте. Похоже, государственный монополист, который при прошлом руководителе Андрее Коболеве выходил на доходность, снова превращается в финансовую дыру.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил "Бизнес Телеграфу", что в настоящее время расходы НАКа осуществляются практически в ручном режиме непосредственным руководством компании. "С финансами в "Нафтегазе" все очень сложно. Разослано письмо по контролю за расходами. Ранее расходы контролировались в рамках годового финплана, сейчас — все в ручном управлении. Это указывает на очень плохое состояние финансов", — отметил Попенко. По его мнению, поскольку финансовые потоки "Нафтогаза" находятся под личной ответственностью руководства компании, только от него зависит и ее спасение.

Наружное давление

Ставка Алексея Чернышева на огромную дотацию из госбюджета, мягко говоря, не очень понравилась Офису Президента. Там ожидали прежде всего предложений по улучшению эффективности процессов в самой компании, а не просто жалоб на низкие тарифы. Первый заместитель председателя ОП Ростислав Шурма считает, что в первую очередь следует выработать механизмы, которые решат проблему системной убыточности НАКа и отсутствия стимулов для увеличения добычи газа.

По данным "Бизнес Телеграфа", сейчас руководитель НАК "Нефтегаз Украины" находится с визитом в Соединенных Штатах. Среди тем, обсуждаемых с Вашингтоном, может быть финансовая помощь НАКу и пересмотр тарифов. Пресс-служба компании на момент публикации не ответила на запрос "Бизнес Телеграфа" по кругу вопросов, обсуждение которых запланировано во время визита в США.

Тарифы на энергоносители были предметом дискуссий с миссией Международного валютного фонда, которая 21 марта предварительно одобрила четырехлетнюю кредитную программу для Украины объемом $15,6 млрд. Впрочем, в заявление МВФ по этому решению никаких требований по тарифам включено не было. При этом заявлении упомянута необходимость "ужесточения конкуренции в жизненно важном энергетическом секторе", что для нефтегазового монополиста, который в последнее время активно пытается проглотить еще и облгазы, вряд ли является хорошей новостью. Впрочем, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии "Бизнес Телеграфу" напоминает, что финальное решение будет принимать совет директоров МВФ, и в окончательном меморандуме тема тарифов еще может появиться. "Нужно повышать цену на природный газ до рыночного уровня — по крайней мере, до 10-11 грн за куб. м. Сейчас Нафтогаз предлагает бытовым потребителям газ по 7,96 грн за 1 куб м. О возможности компенсации НАКу 300 млрд грн из государственного бюджета и повышения тарифов, дождемся окончательного меморандума МВФ, там будут ответы", — сообщил Вышлинский.

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в последнее время наблюдает рост внешнего давления по повышению газовых тарифов. "Недавно наш комитет посетил глава Секретариата Европейского Энергетического сообщества Артур Лорковски. Он заявил, что Европа отслеживает наш процесс евроинтеграции, и требует немедленно запустить полноценные рынки энергоносителей без ограничений и с минимальным вмешательством государства. Это значит, что произойдет повышение цен. Мы не сможем этого избежать. Обсуждаются цены на газ в пределах 16 грн за 1 куб. м. Надеюсь, что это пока будет касаться только теплокоммунэнерго. При таком тарифе стоимость тепла для населенния подорожает в 3 раза".

Команда Чернышева

Пока Правительство и Офис Президента рассматривают запросы на рекордную бюджетную дотацию для нефтегазового гиганта, операции компании на десятки миллиардов гривен попали под ручной контроль очень узкого круга лиц. Поэтому стоит вскользь ознакомиться с командой доверенных людей Алексея Чернышева.

Заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины работает Василий Володин. Он руководит административной деятельностью компании. В 2019 году Володин работал в команде Чернышева, когда тот возглавлял Киевскую ОГА. После того, как Чернышев возглавил Министерство развития общин и территорий, Володина назначили и.о. председателя Киевской облгосадминистрации. Вскоре, в марте 2020 года, в СМИ прогремела его попытка закупить 46 аппаратов искусственного дыхания ИВЛ на сумму 33 млн грн у ООО "Компания Елимед".

Одну из ключевых компаний группы "Нефтегаз", государственную компанию "Газ Украины, три недели назад возглавил Алексей Калина. С Чернышевым они земляки — из Харькова. Именно там они пересекались, когда Калина возглавлял департамент территориального контроля и земельных отношений мэрии Харькова, а Чернышев занимался в этом городе стоительным бизнесом. Калина запомнился тем, как "не заметил" строительство 16-этажного жилого многоквартирного дома в самом центре города вместо 3-этажного спортивно-оздоровительного комплекса.

Очень важную роль в команде Алексея Чернышева играет и Алексей Сергеев, фигурирующий в СМИ как помощник председателя правления, но приказ об этом назначении не публиковался. Именно с этой фигурой связана информация о, так называемом, "неофициальном сигнале", который якобы получили руководители всех компаний группы "Нафтогаз" относительно "откатов" по платежам, которые должен согласовывать головной офис НАКа. Действительно ли ответственен за эту схему Алексей Сергеев, должны выяснить правоохранители. Но в этом контексте следует упомянуть письмо и.о. гендиректора компании "Укргаздобыча" на Алексея Чернышева, который был "слит" в СМИ в начале марта. Согласно письму 28 декабря 2022 года "Укргаздобыча" отправило на согласование "Нафтогаза" реестр критических платежей на сумму 291,26 млн. грн. В результате поступило подтверждение только на сумму 47,3 млн. грн. 4 января дочерняя компания НАКа снова попросила согласие для проведения оплат на сумму 456,65 млн грн. "Нафтогаз" подтвердил проводку средств лишь двум контрагентам: ООО "Мартин Трейд" (41 млн. грн) и Querex Sarl (68 млн грн). 18 января были отправлены на согласование платежи на 921,2 млн. грн. В итоге согласовано всего 144,2 млн. "Общество не понимает принцип отбора платежей без объяснения мотивации их отклонения. Средний срок просрочки платежей резидентам Украины составляет 37 дней", — говорилось в скандальном письме.

Такая скрупулезность головного офиса НАКа не мешает другим дочерним компаниям группы время от времени объявлять довольно странные закупки. К примеру, "Газсети" объявили тендер на закупку 38 компьютеров на сумму 1,6 млн грн. Цена одного моноблока получается – 42 тыс. грн. Для сравнения, компьютер для игр, то есть с самыми мощными характеристиками, в Киеве можно приобрести за 34 тыс грн в розницу. Строгий фильтр команды Чернышева прошла и забавная январская закупка туалетной бумаги и салфеток на сумму 1,79 млн. грн.

Тарифные перспективы

Категорическая позиция Офиса Президента против повышения тарифов на газ усложняет планы команды Алексея Чернышева. Очевидно, теперь главные ее усилия могут быть направлены на то, чтобы выбить в Правительстве 300-миллиардную дотацию. Это соразмерная сумма, например, с 500 миллиардами гривен, которые Верховная Рада на прошлой неделе дополнительно выделила на обеспечение армии.

Ну а к идее пересмотра тарифов руководство НАК возможно вернется уже после решения совета директоров МВФ по предоставлению кредитного транша для Украины. В подписываемых меморандумах тема повышения тарифов обычно упоминается как необходимое условие.