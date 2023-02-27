Собирая все облгазы под крышей НАКа, правительство нарушает обязательства перед ЕС. Но этим проблемы не ограничиваются. Потребители Харьковгаза и Днепрогаза уже не знают, куда платить за услуги.

НАК "Нафтогаз України" продолжает поглощать облгазы и горгазы, создавая монополию на рынке распределения газа. Это противоречит требованиям вступления Украины в ЕС и уже в ближайшее время может застопорить переговоры по членству в Европейском Союзе.

Концентрация рынка распределения газа под крышей одного государственного монополиста началась в мае 2022 года. Тогда Правительство по инициативе АРМА и Минэнерго увидело угрозу безопасности газораспределительных сетей во время войны и передало 26 облгазов в управление Черноморнефтегаза (дочь НАК "Нафтогаз Украины") "учитывая риски возникновения чрезвычайных ситуаций". 20 облгазов к тому времени принадлежали компаниям Дмитрия Фирташа.

17 февраля 2023 года Правительство передало Черноморнефтегазу очередные 61% акций "Тернопольгаз", 81,36% акций "Коростышевгаз", 32,9% акций "Кировоградгаз", 14,68% акций "Хмельницкгаз", 65,77% акций .

Схема передачи непростая: акции газораспределительных компаний сначала арестовывает ДБР, передает их АРМА, которая отдает их Черноморнефтегазу, который назначает наблюдательные советы и новое руководство, затем передает контроль над облгазами ООО "Газораспределительные сети Украины" (бренд "Газмережі"), которое наконец-то имеет сконцентрировать у себя через создание филиалов все обл- и горгазы. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, завершится такая передача активов до конца 2023 года.

Наталья Зиньковская, представитель акционера Днепрогаза компании Tanter Holdings Limited, считает, что такую сложную схему поглощения правительство задействует, чтобы получить контроль не только над государственными сетями, которых в Украине 65%, но и коммунальными – 18%, частными – 17%.

Главе НАК "Нафтогаз Украины" Алексею Чернышеву придется объяснять Еврокомиссии отказ от анбандлинга

Был анбандлинг, и не стало

В 2015 году Украина утвердила Закон "О рынке природного газа" и начала процесс анбандлинга (разделения) функций производства, транспортировки, распределения и поставок электроэнергии и газа, которые до этого выполняли монополии, НАК "Нафтогаз Украины" в частности. Потребовалось более 5 лет, чтобы эти функции были переданы разным компаниям и игрокам.

Об этом успехе на пути гармонизации законодательств ЕС и Украины наше правительство доложило в своем отчете в июне прошлого года, когда заполняли анкету на вступление Украины в ЕС. В разделе Energy этого отчета на странице 47 указано, что операторы систем распределения электроэнергии и газа, а также оператор газохранилищ юридически и функционально разделены в соответствии с acquis ЕС. То есть получалось, что у нас на энергорынках все хорошо, монополии преодолены. Такое положение дел должно было удовлетворить европейцев.

Но в мае прошлого года, когда Правительство дало отмашку концентрировать облгазы, распределение функций на рынке природного газа "сломалось". "Бизнес Телеграф" спросил у "Газмереж", не противоречит ли концентрация 26 облгазов под крышей одной компании анбандлинга, которого требует законодательство ЕС. Там на наш запрос ответили уклончиво: вопрос не к нам. Мол, защита интересов потребителей, поддержка украинцев в сверхсложных военных условиях – в фокусе Группы Нафтогаз. Арестованные облгазы переданы Черноморнефтегазу, а его единственный акционер — НАК "Нафтогаз Украины", владелец которого — государство.

Интересно то, что "Газмережі" подтвердили, что компания РГК Дмитрия Фирташа (контролировала 20 облгазов, переданных АРМА) осуществила анбандлинг облгазов, в результате чего функции продажи газа и его распределения начали осуществлять разные компании. Именно поэтому квитанции за газ и его доставку оплачиваются отдельно. Деньги за газ получает поставщик газа, а за доставку — газораспределительная компания. Именно так процесс был организован в группе РГК, где разные предприятия одного собственника осуществляли продажу и распределение", – разъяснили в компании.

"Нынешняя модель распределения газа, которую выстраивает НАК "Нафтогаз Украины" через "Газмережі" и не пахнет анбандлингом", — считает Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины. — Консолидация облгазов как газораспределительных компаний в единой компании "Газмережі" вводит в заблуждение представителей ЕС со стороны Минэнерго и "Нафтогаза Украины". Это вредит движению Украины в ЕС". Будут ли докладывать наши чиновники европейским коллегам о нарушении правил разделения функций распределения газа в Украине, или смолчат, обманывая их – вопросы на их совести. Пока что Минэнерго декларирует отсутствие проблем.

Еврокомиссия уже обнародовала февральский отчет о состоянии прогресса Украины на пути к членству в ЕС. В нем нет замечаний по анбандлингу на рынке газа, поскольку анализируется состояние дел по состоянию на июнь 2022 года. Нынешний процесс концентрации облгазов и горгазов под НАК "Нефтегаз Украины", похоже, станет проблемой уже для следующего отчета ЕС. Об этом, очевидно, озаботится Ассоциация газового рынка. Ее руководитель Денис Сенектутов считает, что принадлежность облгазов Нефтегаза противоречит Третьему энергопакету и Газовой Директиве ЕС, которые требуют четкого обособления не только в сфере распределения газа, но и его производства и поставок.

НАК "Нафтогаз Украины" концентрирует у себя все эти функции. Компания добывает 70% газа в стране, поставляет его уже более 12 млн потребителей (90% розничного рынка). А когда все 26 облгазов окажутся в "Газмережах", то монополисту будет принадлежать еще и 90% рынка распределения газа.

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов прогнозирует большие неприятности о переговорах Правительства с ЕС из-за монопольных замашек "Нафтогаза"

Большое выравнивание

После того как "Газмережі"" поглотят всех операторов распределения газа в Украине, для нового государственного монстра будет утвержден единый тариф на распределение газа. Об этом уже сообщил директор "Газмережі" Денис Миргородский. Он считает, что нынешние тарифы для потребителей в разных регионах – убыточны. Комиссия НКРЭКУ утвердит единый тариф для всех украинцев.

Такое выравнивание приведет к перекрестному субсидированию потребителей и скрытому субсидированию "Газсетей" со стороны НАК "Нафтогаз Украины", считает Сенектутов. Простыми словами, жители Харькова, которым доставка газа обходится дешевле, заплатят за жителей Закарпатья, у которых выше тариф. А долги потребителей и убыточность облгазов "Газмереж" будет покрывать "Нафтогаз".

Безопасность стратегических магистралей под вопросом

Пока будет продолжаться переход облгазов и горгазов к монополисту, а представители Дмитрия Фирташа будут обжаловать эту процедуру в судах (они уже подали в суд на Черноморнефтегаз и Кабмин по каждому переданному активу), кто-то должен содержать более 50 тысяч работников, финансировать ремонт поврежденных сетей и координировать эту работу .

В Харьковгаге и Днепрогазе Черноморнефтегаз уже сменил наблюдательный совет и руководство. Как считает представитель акционеров Харьковгаза Владимир Гладыр, сделано это незаконным способом, нарушив все возможные права акционеров и процедуры, предусмотренные законодательством об акционерных обществах. "Черноморнефтегаз стал управляющим, а не владельцем акций Харьковгаза", — говорит Гладыр. — У Харьковгаза есть различные акционеры – частные и коммунальные, которые воспользовались правом приватизации и могут начать борьбу за свои права в суде".

Понятно, что судебная волокита не придает облгазам стабильности в работе. Однако "Газмережі" не видят угрозы безопасности газовых сетей на период перехода. "Учитывая опыт Кропивницкого филиала, который уже ведет полноценную работу, можно сказать, что основные производственные процессы — распределение газа и обслуживания сетей — не прерывались ни на минуту. Следовательно, никаких рисков для потребителей не возникало", — говорят в компании.

Из-за хаоса при смене контроля над облгазами потребители путаются, куда платить за услуги

Что происходит в переданных газораспределительных компаниях?

Из 26 облгазов и горгазов, которые правительство хочет передать "Газмережам", Кировоградскому филиалу уже предоставлена лицензия на распределение газа, избран состав наблюдательного совета (все 5 членов — от Нафтогаза). Об успешности подобных шагов по Харьковгазу и Днепрогазу "Газмережі" пока не сообщали. Относительно этих горгазов Владимир Гладырь опасается, что не удастся сохранить имущество, пока идет судебная волокита.

Потребители Харьковгаза и Днепрогаза пока не знают, кому платить за услуги. Бывший владелец уже заблокировал сервис 104.ua для них. А новое руководство испытывает сложности в работе, потому что нет доступа к EIC кодам своих клиентов. ГК "Нефтегаз Украины" 23 января попросил абонентов Харьковгаза и Днепрогаза переходить на их сервисы учета и оплаты использованного газа. Это означает, что новое руководство Харьковгаза и Днепрогаза от "Газмереж" пока не осуществляет функцию сбора показателей от потребителей. На фейсбук-страницах этих горгазов огромное количество недовольных потребителей выливает свои эмоции каждый день.

Оператор ГТС останется с долгами

Перед началом передела рынка распределения газа звучали обвинения в адрес старых акционеров облгазов в том, что они не оплатили Оператору ГТС Украины за пользование сетями. Фигурировала сумма в 17 млрд грн долга. Предполагалось, что после перехода облгазов под контроль Нафтогаза "Газсети" начнут платить Оператору ГТС эти средства. Но Денис Миргордский уже сообщил, что погашать старые долги облгазов перед ОГТС не собирается, "потому что это уголовное преступление".

Итак, Оператор ГТС вряд ли дождется оплаты долгов. Предыдущие владельцы облгазов, по замыслу Правительства, останутся ни с чем, потому что лицензии на распределение, акции и работники облгазов перейдут в филиалы "Газсетей". Потому и возвращать Оператору долги будет не из чего.