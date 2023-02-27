Збираючи всі облгази під дахом НАКу, Уряд порушує зобов’язання перед ЄС. Але цим проблеми не обмежуються. Споживачі Харківгазу та Дніпрогазу не знають, куди сплачувати за послуги.

НАК "Нафтогаз України" продовжує поглинати облгази та міськгази, створюючи монополію на ринку розподілу газу. Це суперечить вимогам щодо вступу України до ЄС і вже найближчим часом може застопорити переговори щодо членства в Європейському Союзі.

Концентрація ринку розподілу газу під дахом одного державного монополіста стартувала у травні 2022 року. Тоді Уряд за ініціативи АРМА і Міненерго побачив загрозу безпеці газорозподільчих мереж під час війни та передав 26 облгазів в управління Чорноморнафтогазу (дочка НАК "Нафтогаз України") "з огляду на ризики виникнення надзвичайних ситуацій". 20 облгазів на той час належали компаніям Дмитра Фірташа.

17 лютого 2023 року Уряд передав Чорноморнафтогазу чергові 61% акцій "Тернопільгаз", 81,36% акцій "Коростишівгаз", 32,9% акцій "Кіровоградгаз", 14,68% акцій "Хмельницькгаз", 65,77% акцій "Мелітопольгаз".

Схема передачі непроста: акції газорозподільчих компаній спочатку арештовує ДБР, передає їх АРМА, яка віддає їх Чорноморнафтогазу, який призначає наглядові ради та нове керівництво, потім передає контроль над облгазами до ТОВ "Газорозподільчі мережі України" (бренд "Газмережі"), яке врешті має сконцентрувати у себе через створення філій усі обл- та міськгази. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, завершиться така передача активів до кінця 2023 року року.

Наталія Зіньковська, представник акціонера Дніпрогазу компанії Tanter Holdings Limited, вважає, що таку складну схему поглинання Уряд задіює, щоб отримати контроль не лише над державними мережами, яких в Україні 65%, а й комунальними – 18%, приватними – 17%.

Голові НАК "Нафтогаз України" Олексію Чернишову доведеться пояснювати Єврокомісії відмову від анбандлінгу

Був анбандлінг, і не стало

2015 року Україна затвердила Закон "Про ринок природного газу" та розпочала процес анбандлінгу (розділення) функцій виробництва, транспортування, розподілу та постачання електроенергії та газу, які до цього виконували монополії, НАК "Нафтогаз України" зокрема. Знадобилось більше 5 років, щоб ці функції були передані різним компаніям та гравцям.

Про цей успіх на шляху гармонізації законодавств ЄС та України наші урядовці доповіли у своєму звіті у червні минулого року, коли заповнювали анкету на вступ України до ЄС. В розділі Energy цього звіту на сторінці 47 вказано, що оператори систем розподілу електроенергії та газу, а також оператор газосховищ юридично та функціонально відокремлені відповідно до acquis ЄС. Тобто, виходило, що у нас на енергоринках все добре, монополії подолані. Такий стан справ мав задовольнити європейців.

Але у травні минулого року, коли Уряд дав відмашку концентрувати облгази, розподіл функцій на ринку природного газу "зламався". "Бізнес Телеграф" запитав у "Газмереж", чи не суперечить концентрація 26 облгазів під дахом однієї компанії анбандлінгу, якого вимагає законодавство ЄС. Там на наш запит відповіли ухильно: питання не до нас. Мовляв, захист інтересів споживачів, підтримка українців в надскладних воєнних умовах – у фокусі Групи Нафтогаз. Арештовані облгази передано Чорноморнафтогазу, а його єдиний акціонер – "НАК Нафтогаз України", власник якого – держава.

Цікаво те, що "Газмережі підтвердили, що компанія РГК Дмитра Фірташа (контролювала 20 облгазів, переданих АРМА) здійснила анбандлінг облгазів, внаслідок чого функції продажу газу і його розподілу почали здійснювати різні компанії. Саме тому квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Гроші за газ отримує постачальник газу, а за доставку — газорозподільна компанія. "Відтак ці процеси організовані з дотриманням вимог Третього енергопакету ЄС. Саме так процес був організований в групі РГК, де різні підприємства одного власника здійснювали продаж та розподіл", — роз’яснили в компанії.

"Нинішня модель розподілу газу, яку вибудовує НАК "Нафтогаз України" через "Газмережі" і не пахне анбандлінгом", — вважає Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України. — Консолідація облгазів як газорозподільчих компаній в єдиній компанії "Газмережі" вводить в оману представників ЄС з боку Міненерго та "Нафтогазу України". Це шкодить руху України в ЄС". Чи будуть доповідати наші чиновники європейським колегам про порушення правил розділення функцій розподілу газу в Україні, чи змовчать, обманюючи їх – питання на їх совісті. Поки що Міненерго декларує відсутність проблем.

Єврокомісія вже оприлюднила лютневий звіт щодо стану прогресу України на шляху до членства в ЄС. В ньому немає зауважень щодо анбандлінгу на ринку газу, оскільки аналізується стан справ станом на червень 2022 року. Нинішній процес концентрації облгазів та міськгазів під НАК "Нафтогаз України", схоже, стане проблемою вже для наступного звіту ЄС. Про це, вочевидь, потурбується Асоціація газового ринку. Її керівник Денис Сенектутов вважає, що належність облгазів Нафтогазу суперечить Третьому енергопакету та Газовій Директиві ЄС, які вимагають чіткого відокремлення не лише у сфері розподілу газу, а й його виробництва та постачання.

НАК "Нафтогаз України" наразі концентрує у себе всі ці функції. Так, компанія видобуває 70% газу в країні, постачає його вже більше ніж 12 млн споживачів (90% роздрібного ринку). А коли усі 26 облгазів опиняться у "Газмереж", то монополісту належатиме ще й 90% ринку розподілу газу.

Голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов прогнозує велике неприємності о переговорах Уряду з ЄС через монопольні замашки "Нафтогазу"

Велике вирівнювання

Після того, як "Газмережі" поглинуть усіх операторів розподілу газу в Україні, для нового державного монстра буде затверджений єдиний тариф на розподіл газу. Про це вже повідомив директор "Газмереж" Денис Миргородський. Він вважає, що нинішні тарифи для споживачів у різних регіонах – збиткові. Тож комісія НКРЕКП затвердить єдиний тариф для усіх українців.

Таке вирівнювання призведе до перехресного субсидіювання споживачів та прихованого субсидіювання "Газмереж" з боку НАК "Нафтогаз України", вважає Сенектутов. Простими словами, мешканці Харкова, яким доставка газу обходиться дешевше, заплатять за мешканців Закарпаття, у яких наразі вищий тариф. А борги споживачів та збитковість облгазів "Газмережам" покриватиме Нафтогаз.

Безпечність стратегічних магістралей під питанням

Поки триватиме перехід облгазів та міськгазів до монополіста, а представники Дмитра Фірташа оскаржуватимуть цю процедуру в судах (вони вже подали в суд на Чорноморнафтогаз та Кабмін щодо кожного переданого активу), хтось має утримувати більше 50 тисяч працівників, фінансувати ремонт пошкоджених мереж та координувати цю роботу.

У Харківгазі та Дніпрогазі Чорноморнафтогаз вже змінив наглядову раду та керівництво. Як вважає представник акціонерів Харківгазу Володимир Гладир, зроблено це у незаконний спосіб, порушивши всі можливі права акціонерів та процедури, передбачені законодавством про акціонерні товариства. "Чорноморнафтогаз став управителем, а не власником акцій Харківгазу", — каже Гладир. — Харківгаз має різних акціонерів – приватних та комунальних, які скористалися правом приватизації та можуть розпочати боротьбу за свої права в суді".

Зрозуміло, що судова тяганина не додає облгазам стабільності в роботі. Та "Газмережі" не бачать загрози безпеці газових мереж на період переходу. "З огляду на досвід Кропивницької філії, яка вже веде повноцінну роботу, можна сказати, що основні виробничі процеси – розподіл газу і обслуговування мереж — не переривалися ані на хвилину. Відтак жодних ризиків для споживачів не виникало", — кажуть в компанії.

Через безлад при зміні контролю над облгазами споживачі плутаються, куди платити за послуги

Що відбувається у переданих газорозподільчих компаніях?

З 26 облгазів та міськгазів, які уряд хоче передати "Газмережам", Кіровоградській філії вже надано ліцензію на розподіл газу, обрано склад наглядової ради (всі 5 членів — від Нафтогазу). Про успішність подібних кроків щодо Харківгазу та Дніпрогазу "Газмережі" поки не повідомляли. Щодо цих міськгазів Володимир Гладир побоюється, що не вдасться зберегти майно, поки йде судова тяганина.

Споживачі Харківгазу та Дніпрогазу наразі не знають, кому сплачувати за послуги. Колишній власник вже заблокував сервіс 104.ua для них. А нове керівництво відчуває складнощі в роботі, бо немає доступу до EIC кодів своїх клієнтів. ГК "Нафтогаз України" 23 січня попросив абонентів Харківгазу та Дніпрогазу переходити на їхні сервіси обліку та оплати використаного газу. Це означає, що нове керівництво Харківгазу та Дніпрогазу від "Газмереж" поки не здійснює функції збору показників від споживачів. На фейсбук-сторінках цих міськгазів купа невдоволених споживачів виливає свої емоції щодня.

Оператор ГТС залишиться з боргами

Перед початком переділу ринку розподілу газу лунали звинувачення на адресу старих акціонерів облгазів у тому, що вони не сплатили Оператору ГТС України за користування мережами. Фігурувала сума у 17 млрд грн боргу. Передбачалось, що після переходу облгазів під контроль Нафтогазу, "Газмережі" почнуть сплачувати Оператору ГТС ці кошти. Та Денис Миргордський вже повідомив, що погашати старі борги облгазів перед ОГТС не збирається, "бо то кримінальний злочин".

Тож, Оператор ГТС навряд чи дочекається оплати боргів. Попередні власники облгазів, за задумом Уряду, залишаться ні з чим, бо ліцензії на розподіл, акції та працівники облгазів перейдуть до філій "Газмереж". Тому і повертати Оператору борги буде ні з чого.