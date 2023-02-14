Як і коли знімати показання лічильників: докладна інструкція

Надіслати свідчення лічильників можна за телефоном або на сайті відповідних організацій

Щомісяця українці знімають показники лічильників на світло, газ та воду, щоб передати їх у відповідні інстанції. Але робити це потрібно у певні числа, інакше можуть виникнути борги.

На порталі "НВ" розповіли про те, в які числа потрібно знімати свідчення лічильників та куди їх передавати. Є кілька способів зробити це, але вони відрізняються механізмом.

Показання електроенергії

Знімати показання лічильників з електроенергії та передавати їх необхідно щомісяця до 4 числа. Зробити це можна кількома способами:

на сайті оператора системи розподілу (ОСР) через особистий кабінет;

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Показання газу

Знімати показання з газових лічильників потрібно з 1 по 5 число кожного місяця, у тому числі й у вихідні дні, якщо вони припадають на ці числа. Українці платять не лише за намотані кубометри газу, а й за його транспортування. І якщо у першому випадку сума індивідуальна у кожного споживача, то у другому вона фіксована і не залежить від кількості спожитого газу.

Передати показання лічильника газу можна кількома способами:

повідомити їх вашому оператору газорозподільних мереж (ГРМ), тобто в облгаз;

на сайті або у чат-боті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Показання води

Споживачі платять за водопостачання та водовідведення. Показання потрібно передавати у водоканали щомісяця до 28 числа. Зробити це можна кількома способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОС);

записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення під час оплати у банківських установах.

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