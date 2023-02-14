Как и когда снимать показания счетчиков: подробная инструкция
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Передать показания счетчиков можно по телефону или на сайте соответствующих организаций
Каждый месяц украинцы снимают показания счетчиков на свет, газ и воду, чтобы передать их в соответствующие инстанции. Но делать это нужно в определенные числа, иначе могут возникнуть долги.
На портале "НВ" рассказали о том, в какие числа нужно снимать показания счетчиков и куда их передавать. Есть несколько способов это сделать, но они отличаются механизмом.
Показания электроэнергии
Снимать показания счетчиков по электроэнергии и передавать их необходимо каждый месяц до 4 числа. Сделать это можно несколькими способами:
- на сайте оператора системы распределения (ОСР) через личный кабинет;
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Показания газа
Снимать показания с газовых счетчиков нужно с 1 по 5 число каждого месяца, в том числе и в выходные дни, если они приходятся на эти числа. Украинцы платят не только за намотанные кубометры газа, но и за его транспортировку. И если в первом случае сумма индивидуальна для каждого потребителя, то во втором она фиксированная и не зависит от количества потребленного газа.
Передать показания счетчика газа можно несколькими способами:
- сообщить их вашему оператору газораспределительных сетей (ГРМ), то есть в облгаз;
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.
Показания воды
Потребители платят за водоснабжение и водоотведение. Показания нужно передавать в водоканалы каждый месяц до 28 числа. Сделать это можно несколькими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по телефону контакт-центра (044) 202−0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
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