Как и когда снимать показания счетчиков: подробная инструкция

Передать показания счетчиков можно по телефону или на сайте соответствующих организаций

Каждый месяц украинцы снимают показания счетчиков на свет, газ и воду, чтобы передать их в соответствующие инстанции. Но делать это нужно в определенные числа, иначе могут возникнуть долги.

На портале "НВ" рассказали о том, в какие числа нужно снимать показания счетчиков и куда их передавать. Есть несколько способов это сделать, но они отличаются механизмом.

Показания электроэнергии

Снимать показания счетчиков по электроэнергии и передавать их необходимо каждый месяц до 4 числа. Сделать это можно несколькими способами:

на сайте оператора системы распределения (ОСР) через личный кабинет;

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

другим способом, предусмотренным ОСР.

Показания газа

Снимать показания с газовых счетчиков нужно с 1 по 5 число каждого месяца, в том числе и в выходные дни, если они приходятся на эти числа. Украинцы платят не только за намотанные кубометры газа, но и за его транспортировку. И если в первом случае сумма индивидуальна для каждого потребителя, то во втором она фиксированная и не зависит от количества потребленного газа.

Передать показания счетчика газа можно несколькими способами:

сообщить их вашему оператору газораспределительных сетей (ГРМ), то есть в облгаз;

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонив в контакт-центр облгаза.

Показания воды

Потребители платят за водоснабжение и водоотведение. Показания нужно передавать в водоканалы каждый месяц до 28 числа. Сделать это можно несколькими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра (044) 202−0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

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