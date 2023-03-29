Дірява конфорка: що буде з тарифами на газ та чому Нафтогаз знову у боргах

Зростання збитковості НАК "Нафтогаз України" поставило Уряд та Офіс Президента перед нелегким вибором: підвищувати тарифи на газ для населення або виділити НАКу з державного бюджету рекордну дотацію.

Офіс Президента виступив проти ініціативи перегляду тарифів на газ для населення після закінчення опалювального сезону. Про це "Бізнес Телеграфу" повідомив перший заступник голови ОП Ростислав Шурма. "Підвищення тарифів на газ не передбачається", — сказав Шурма.

На розгляді в Уряді було кілька варіантів перегляду тарифів. Зокрема передбачалося їх підвищення у 1,5-2 рази, в залежності від обсягу споживання. Таким чином НАК "Нафтогаз України" планував стабілізувати своє фінансове становище. Якщо тарифи не будуть переглянуті, головні сподівання керівника НАКу Олексія Чернишова будуть пов’язані з дотацією з державного бюджету на суму 300 млрд. грн.

Збиткова діра

За майже пів року керівництва Олексія Чернишова "Нафтогазом" компанія впевнено нарощувала збитковість. 2022 рік НАК закінчив зі збитками обсягом 40 мільярдів гривень. Ще 270 мільярдів становлять дебіторські борги компанії. Одним з перших рішень Чернишова після призначення стала невиплата 8 листопада 2022 року відсотків за єврооблігаціями за кредитним договором від 06 листопада 2019 року (транш на 500 млн доларів США). Наразі НАК перебуває у дефолті. Схоже, державний монополіст, який при минулому керівнику Андрію Коболєву виходив на прибутковість, знову перетворюється на фінансову діру.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив "Бізнес Телеграфу", що наразі видатки НАКу здійснюються практично в ручному режимі безпосереднім керівництвом компанії. "З фінансами в "Нафтогазі" все дуже складно. Розіслано лист щодо контролю за видатками. Раніше видатки контролювалися в рамках річного фінплану, зараз — все в ручному управлінні. Це вказує на дуже поганий стан фінансів", — відзначив Попенко. На його думку, оскільки фінансові потоки "Нафтогазу" наразі під особистою відповідальністю керівництва компанії, тільки від нього залежить і її порятунок.

Зовнішній тиск

Ставка Олексія Чернишова на величезну дотацію з держбюджету, м’яко кажучи, не дуже сподобалась Офісу Президента. Там чекали насамперед пропозицій щодо покращення ефективності процесів у самій компанії, а не просто скарг на низькі тарифи. Перший заступник голови ОП Ростислав Шурма вважає, що в першу чергу слід напрацювати механізми, які вирішать проблему системної збитковості НАКу та відсутності стимулів для збільшення видобутку газу.

За даними "Бізнес Телеграфу", зараз керівник НАК "Нафтогаз України" перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Серед тем, які обговорюватимуться з Вашингтоном, може бути фінансова допомога НАКу та перегляд тарифів. Пресслужба компанії на момент публікації не відповіла на запит "Бізнес Телеграфу" щодо кола питань, обговорення яких заплановане під час візиту у США.

Тарифи на енергоносії були предметом дискусій з місією Міжнародного валютного фонду, яка 21 березня попередньо схвалила чотирирічну кредитну програму для України обсягом $15,6 млрд. Втім, у заяву МВФ щодо цього рішення жодних вимог щодо тарифів включено не було. Натомість у заяві згадана необхідність "посилення конкуренції у життєво важливому енергетичному секторі", що для нафтогазового монополіста, який останнім часом активно намагається проковтнути ще й облгази, навряд чи є доброю новиною. Втім, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у коментарі "Бізнес Телеграфу" нагадує, що фінальне рішення прийматиме рада директорів МВФ, і в остаточному меморандумі тема тарифів ще може з’явитись. "Потрібно підвищувати ціну на природний газ до ринкового рівня — принаймні до 10-11 грн за куб. м. Наразі Нафтогаз пропонує побутовим споживачам газ по 7,96 грн за 1 куб м. Щодо можливості компенсації НАКу 300 млрд грн з державного бюджету та підвищення тарифів, дочекаємось остаточного меморандуму МВФ. Там будуть відповіді — повідомив Вишлінський.

Член парламентського комітету питань енергетики та ЖКГ нардеп Олексій Кучеренко повідомив, що останнім часом спостерігає зростання зовнішнього тиску щодо підвищення газових тарифів. "Нещодавно до нас на Комітет завітав голова Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі. Він заявив, що Європа відстежує наш процес євроінтеграції, і вимагає негайно запустити повноцінні ринки енергоносіїв без обмежень та з мінімальним втручанням держави. Це означає, що відбудеться підвищення цін. Ми не зможемо цього уникнути. Обговорюються ціни на газ в межах 16 грн за 1 куб. м. Сподіваюсь, що це поки стосуватиметься тільки теплокомуненерго. При такому тарифі вартість тепла для населення зросте у 3 рази", — прогнозує депутат.

Команда Чернишова

Поки Уряд та Офіс Президента розглядають запити на рекордну бюджетну дотацію для нафтогазового гіганта, операції компанії на десятки мільярдів гривень потрапили під ручний контроль дуже вузького кола осіб. Тож варто побіжно ознайомитись із командою довірених осіб Олексія Чернишова.

Заступником голови правління НАК "Нафтогаз України працює Василь Володін. Він керує адміністративною діяльністю компанії. У 2019 році Володін працював в команді Чернишова, коли той очолював Київську ОДА. Після того, як Чернишов очолив Міністерство розвитку громад і територій, Володіна призначили в.о. голови Київської облдержадміністрації. Саме тоді у ЗМІ прогриміла його спроба закупити 46 апаратів штучного дихання ШВЛ на суму 33 млн грн в березні 2020 року у ТОВ "Компанія Елимед". Через це Володіна звинувачували у лобіювання контрактів для цієї підставної фірми.

Одну з ключових компаній групи "Нафтогаз", державну компанію "Газ України, три тижні тому очолив Олексій Калина. З Чернишовим вони земляки — з Харкова. Саме там вони перетинались, коли Калина очолював департамент територіального контролю і земельних відносин мерії Харкова, а Чернишов займався у цьому місті будівельним бізнесом. На посаді в мерії Калина запам’ятався тим, як "не помітив" будівництво 16-поверхового житлового багатоквартирного будинку у самому центрі міста замість 3-поверхового спортивно-оздоровчого комплексу.

Дуже важливу роль у команді Олексія Чернишова відіграє й Олексій Сергеєв, який у ЗМІ фігурує як помічник голови правління, але наказ про це призначення не публікувався. Саме з цією фігурою пов’язана інформація про, так званий, "неофіційний сигнал", який ніби-то отримали керівники всіх компаній групи "Нафтогаз" щодо "відкатів" з платежів, які має погоджувати головний офіс НАКу. Чи справді відповідальний за цю схему Олексій Сергеєв, мають з’ясувати правоохоронці. Але в цьому контексті варто згадати лист в.о. гендиректора компанії "Укргазвидобування" на Олексія Чернишова, який був "злитий" у ЗМІ на початку березня. Згідно з листом 28 грудня 2022 року "Укргазвидобування" відправило на погодження "Нафтогазу" реєстр критичних платежів на суму 291,26 млн. грн. У результаті надійшло підтвердження лише на суму 47,3 млн. грн. 4 січня дочірня компанія НАКу знову попросила згоду для проведення оплат на суму 456,65 млн грн. Натомість "Нафтогаз" підтвердив проводку коштів лише двом контрагентам: ТОВ "Мартін Трейд" (41 млн. грн) і Querex Sarl (68 млн грн). 18 січня були відправлені на погодження платежі на 921,2 млн. грн. У підсумку погоджено всього 144,2 млн. "Товариство не розуміє принципу відбору платежів без пояснення мотивації їх відхилення. Середній термін прострочки платежів резидентам України складає 37 днів", — йшлося у скандальному листі.

Така дотошність головного офісу НАКу не заважає іншим дочкам групи час від часу оголошувати досить дивні закупівлі. Наприклад, "Газмережі" оголосили тендер на закупівлю 38 комп’ютерів на суму 1,6 млн грн. Ціна одного моноблоку виходить — 42 тис. грн. Для порівняння, комп’ютер для ігор, тобто, з найпотужнішими характеристиками, у Києві можна придбати за 34 тис грн в роздріб. Суворий фільтр команди Чернишова пройшла і кумедна січнева закупівля туалетного паперу та серветок на суму 1,79 млн. грн.

Тарифні перспективи

Категорична позиція Офісу Президента проти підвищення тарифів на газ ускладнює плани команди Олексія Чернишова. Вочевидь, тепер головні її зусилля можуть бути спрямовані на те, щоб "вибити" в Уряді 300-мільярдну дотацію. Це співмірна сума, наприклад, з 500 млрд. грн., які Верховна Рада минулого тижня додатково виділила на забезпечення армії.

Ну а до ідеї перегляду тарифів керівництво НАК можливо повернеться вже після рішення ради директорів МВФ щодо надання кредитного траншу для України. У меморандумах, які при цьому підписуються, тема підвищення тарифів зазвичай згадується як необхідна умова.