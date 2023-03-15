Українці можуть отримати сертифікати на продукти та ліки: як це зробити

Такий вид допомоги передбачено для двох категорій громадян

Під час повномасштабної війни українські громадяни отримують безліч видів матеріальної допомоги від міжнародних організацій та держави та одна з них – сертифікати на продукти, паливо та ліки. "Телеграф" розповідає, як і хто може їх отримати.

Так, продуктові сертифікати передбачені для переселенців із зон бойових дій, а також для громадян нашої країни, які опинилися у скрутному фінансовому становищі. Отримати такий сертифікат можна через платформу "єДопомога".

Інструкція

у "єДопомога" необхідно вибрати розділ "Отримати допомогу";

заповнити форму реєстрації, вказавши свої ПІБ, номер телефону та місто, в якому ви зараз перебуваєте;

вказати соціальний статус (багатодітна мати, пенсіонер тощо)

вибрати зі списку супермаркетів той, де вам зручно отримати продукти;

відправити запит.

Після того, як ви виконаєте цю процедуру, слід чекати, поки благодійник вибере вашу заявку та оплатить її. Під час підтвердження запиту вам прийде SMS-повідомлення з кодом на мобільний телефон. Щоб оплатити продукти у вибраному супермаркеті на касі, необхідно буде надати касиру цифри коду із СМС.

Важливо врахувати, що сертифікат діє протягом 30 днів. Використовувати його можна не лише на продукти, а й на паливо, засоби особистої гігієни та ліки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримувати соціальні виплати у розмірі 6600 гривень від чеської гуманітарної організації Людина в біді.